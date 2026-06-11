L'orrenda invasione delle blatte dall'ex capannone: "Sono passati mesi e siamo al punto di partenza"

Con l’arrivo del caldo, torna a preoccupare i residenti di via Fratelli Garrone, a Mirafiori Sud, il problema delle blatte che da anni interessa l’area dell’ex fabbrica di verniciature abbandonata. Nonostante le numerose segnalazioni e le richieste di intervento avanzate da aprile ad oggi, la situazione appare tutt'altro che risolta.

A dimostrarlo sono le fotografie scattate nelle ultime sere dai residenti, che documentano la presenza di numerosi scarafaggi sui marciapiedi e nelle immediate vicinanze delle abitazioni e della fermata della linea 34 del Gtt.

Le segnalazioni: "La situazione è identica agli anni scorsi"

Come ampiamente prevedibile con l'aumento delle temperature gli avvistamenti si sono nuovamente intensificati, soprattutto nelle ore serali. Nel mirino è finito l'ex sito industriale, considerato da molti il principale focolaio dell'infestazione.

"Pensavamo che qualcosa fosse cambiato dopo tutte le segnalazioni fatte, invece ci ritroviamo nella stessa situazione", così il quartiere. C'è chi lamenta di dover evitare determinati tratti di marciapiede nelle ore notturne e chi teme che gli insetti possano tornare a entrare nelle abitazioni, come già accaduto negli anni passati.

Il passaggio di proprietà

Sul tavolo resta il nodo della bonifica e della riqualificazione dell'area dismessa. Il passaggio di proprietà avvenuto nei mesi scorsi aveva alimentato alcune speranze, che auspicano interventi concreti per eliminare alla radice il problema. "Così non è stato - chiosa il consigliere della Circoscrizione 2, Davide Schirru, della lista “Noi progettiamo per la 2” -. ma è chiaro che quella che abbiamo di fronte è una situazione al limite non più tollerabile. Un problema vergognoso di igiene pubblica, la richiesta è un intervento urgente e strutturale".