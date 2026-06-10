Parcheggio Fontanesi, di notte costa massimo 2 euro: la sperimentazione tra movida e Gradenigo

Nel parcheggio Fontanesi la sosta notturna costa solo due euro. Dal 1° aprile, infatti, sono state introdotte le nuove tariffe per residenti, ma la novità più interessante è quella che riguarda il costo dalle ore 20 in poi: 0,80 centesimi l'ora che, arrivati ai 2 euro, si bloccano fino alle 7:30 del mattino successivo.

La sperimentazione in corso effettuata da GTT e dalla circoscrizione 7, su suggestione del consigliere Beppe Cammarata, punta a verificare quanto sarà apprezzata questa modalità di parcheggio e quanto influirà sui posti auto in zona Vanchiglia e Vanchiglietta.

L'obiettivo è infatti alleggerire la pressione della sosta su strada per i residenti, proponendo a chi si muove per la movida o per il vicino ospedale Gradenigo alternative comode. Come spiegato da GTT in commissione trasporti della circoscrizione 7, durante questi mesi il parcheggio Fontanesi ha infatti visto un tasso di occupazione notturno di circa metà dei 362 posti disponibili, con valori che oscillano tra un 45 e un 60%.

Se di giorno il parcheggio è spesso quasi al completo, proprio per la comodità dell'ospedale e del pronto soccorso, grazie alla nuova tariffazione sta migliorando anche l'utilizzo delle sere nei weekend, quando in molti si avvicinano alla movida di Santa Giulia o di viale Ottavio Mai.

Ancora pochi, invece, i residenti che hanno richiesto l'abbonamento, ma la circoscrizione punta a migliorare la comunicazione per informare meglio i cittadini della novità. "Stiamo organizzando una campagna di promozione nei quartieri - ha commentato il coordinatore alla viabilità Giuseppe Piras - così da dare più opportunità di parcheggio a chi lo cerca in zona. La tariffa notturna di due euro può essere utile per chi giunge in zona la sera nel weekend".

Il parcheggio dispone di 362 posti auto, 8 dei quali riservati alle persone con disabilità. Il costo diurno (dalle 7:30 alle 20) è di 1 euro l'ora - 0,80€/ora nei festivi - mentre per l'intera giornata è di 7 €.

Gli abbonamenti seguono le seguenti tariffe:

Mensile Diurno: € 65

Mensile 24 ore senza posto fisso: € 85

Trimestrale Diurno: € 175

Trimestrale 24 ore senza posto fisso: € 230

Annuale Diurno: € 645

Annuale 24 ore senza posto fisso: € 840

Quelli per i residenti e dimoranti, invece, sono validi dalle 15.00 alle 9.00 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e nei giorni festivi hanno validità 24 ore. Il titolare dell'abbonamento ha anche diritto di viaggiare gratuitamente sulle linee Star. I costi:

Mensile residenti € 55

Trimestrale residenti € 140

Mensile dimoranti € 75