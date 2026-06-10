Pinerolo inaugura la ‘Casa del sociale’ del territorio

Tagliato il nastro della nuova sede del Ciss

Dove un tempo c’era una scuola media, ora c’è la ‘Casa del sociale’ del Pinerolese. Oggi pomeriggio nei locali di via Cesare Battisti 6 è stata inaugurata la nuova sede del Consorzio socioassistenziale Ciss, in cui trova spazio anche l’Ufficio casa del Comune di Pinerolo. I lavori sono costati circa 1,2 milioni di euro e seppur il nastro sia stato tagliato oggi, la struttura è operativa da un mese e mezzo: il trasloco è iniziato il 7 aprile e si è chiuso in circa 3 settimane.

“Un progetto di territorio” come lo definisce il sindaco Luca Salvai, che ringrazia e si scusa con i dipendenti pubblici “per averli bastonati”, quando c’erano ritardi, ma è “un progetto in cui credevamo molto”.

L’idea di una nuova sede del Ciss ha attraversato i due mandati del primo cittadino pinerolese e per lui è un modo per “dare dignità a qualcosa a cui bisognava dare dignità: la fragilità, la sofferenza e la povertà”.

Tra i numerosi interventi, il sindaco di Osasco Adriano Miglio, ex presidente dell’assemblea dei sindaci, ha ricordato il compianto collega di Vigone, Luciano Abate, che è stato una delle persone che ha creduto fortemente nella nascita di questo consorzio e nella necessità di una nuova sede.