Un nuovo ecocentro a Torino Nord per frenare l'abbandono dei rifiuti ingombranti per strada [FOTO e VIDEO]

Torino Nord ha finalmente il suo nuovo ecocentro. L'obiettivo è tamponare una volta per tutte il problema dell'abbandono dei rifiuti in un'area della città che, fino a oggi, era sprovvista di centri di smaltimento. L'intervento, partito la scorsa estate grazie a un investimento di 2 milioni di euro (finanziato in gran parte con fondi Pnrr), sorge su un'ex area in disuso della Circoscrizione 5.

​Il nuovo punto di conferimento si trova tra via Massari e via Reycend ed entrerà in funzione lunedì 15 giugno. Realizzato da Amiat Gruppo Iren e promosso dal Comune di Torino, nasce per mettere un freno all'abbandono di rifiuti ingombranti per strada e a ridosso dei cassonetti.

​Cosa si può conferire

​La struttura accoglierà la gran parte delle tipologie di rifiuti, inclusi i Raee (ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche), i prodotti tessili, i toner, gli oli esausti e gli inerti di origine domestica. Il centro è inoltre accessibile anche alle utenze non domestiche per specifiche categorie di rifiuto.

​Lo Russo: "100% differenziata raggiunta"

​"Siamo molto contenti di aver raggiunto il 100% del territorio servito dalla raccolta differenziata", ha commentato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Si trattava di un obiettivo di mandato che abbiamo centrato. L'altra grande mancanza, soprattutto nella zona nord della città, era l'assenza di un luogo vicino e funzionale per il conferimento degli ingombranti. Oggi inauguriamo una struttura gratuita, ad accesso libero e fruibile da tutti. Sarebbe bello che questo patto di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza potesse rendere Torino sempre più pulita e gradevole da vivere".

La struttura di via Massari

​La struttura si estende su una superficie di 4.000 metri quadri ed è dotata di spazi e contenitori specifici, protetti da tettoie con impianti fotovoltaici per riparare i materiali dagli agenti atmosferici. ​"Un passo importante nella lotta quotidiana contro l'abbandono dei rifiuti", ha spiegato Paola Bragantini, presidente di Amiat Gruppo Iren. "Portare all'ecocentro quello che non si usa più vuol dire volere bene a Torino".

​L'assessora alle Politiche per l'Ambiente, Chiara Foglietta, ha poi aggiunto: "L'obiettivo è accompagnare la crescita della città con servizi sempre più capillari e accessibili". Presente al taglio del nastro anche il presidente del centro civico, Alfredo Correnti.

​Info utili e orari

​Il centro di raccolta di via Massari sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle ore 7.15 alle 18.30.