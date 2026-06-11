Cinema all'aperto: da Comala torna la rassegna estiva "In the Cortile"

Dal 13 al 30 giugno il cortile di Comala, in corso Francesco Ferrucci 65/a a Torino, torna a essere uno spazio di cinema all’aperto a ingresso libero con la prima parte di “IN THE CORTILE”, la rassegna estiva che intreccia proiezioni, incontri e riflessioni sul contemporaneo.

Un programma che attraversa lavoro, migrazioni, linguaggi della satira, memoria autoriale e le molteplici forme del potere, trasformando il cinema in occasione di confronto pubblico.

La rassegna si apre con due serate dedicate al centenario di Mel Brooks e vedrà sul grande schermo Frankenstein Junior (14 giugno) e Balle Spaziali (15 giugno). La proiezione di Frankenstein Junior sarà introdotta da Giampiero Frasca, autore del libro Frankenstein Junior (Gremese, 2024), in un approfondimento sul linguaggio comico e la tradizione parodica del cinema americano.

Martedì 16 giugno è dedicato a Persepolis in omaggio alla francese-iraniana Marjane Satrapi, figura centrale del fumetto e del cinema d’autore contemporaneo prematuramente scomparsa il 4 giugno, introdotto da Andrea Serio, direttore artistico della Scuola Comics.

Al centro della programmazione si colloca la rassegna “Ho visto un re”, che vedrà alcune date anche nel mese di luglio, un percorso dedicato alle molteplici forme del potere e alle sue rappresentazioni cinematografiche. Un itinerario che attraversa epoche e linguaggi diversi per osservare come il potere si costruisca, si racconti e si trasformi: nelle istituzioni politiche, nelle élite economiche, nei dispositivi culturali e nell’immaginario collettivo.

La rassegna include: Moloch di Aleksandr Sokurov (18 giugno), preceduto dalla presentazione del numero “Fantasma” della rivista di critica cinematografica Strade Perdute, Triangle of Sadness di Ruben Östlund (22 giugno), Quarto Potere di Orson Welles (23 giugno), Cosmopolis di David Cronenberg (25 giugno), La favorita di Yorgos Lantimos (28 giugno) ed El Conde di Pablo Larraìn (30 giugno).

Inoltre, la rassegna ospita due appuntamenti con dibattito a partire da sabato 13 giugno ore 19.00 per l’incontro “Accoglienza, lavoro, diritti. Mai più caporalato”, con Maria Perino, sociologa delle migrazioni, SOS Rosarno, Mediterranea, Cooperativa Maramao, Saluzzo Migrante, Raccolti Resistenti e Fairtrade Italia. Una serata dedicata alle condizioni del lavoro agricolo e alle filiere del cibo, tra diritti, sfruttamento e pratiche di resistenza. A seguire, il documentario The Pickers (2024) di Elke Sasse.

Domenica 21 giugno, sempre alle ore 19.00, è la volta del documentario Erasmus in Gaza (2022) di Chiara Avesani e Matteo Delbò, il quale sarà preceduto da un incontro con la filmmaker gazawi Fatena Karim, la regista Chiara Avesani e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, che ha partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla. Un momento di confronto diretto sulle condizioni della popolazione civile a Gaza e sul ruolo della testimonianza audiovisiva.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e, senza diversa indicazione, iniziano alle ore 21.30.