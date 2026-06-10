Ciak in TOur!: l'Open Day “diffuso” della filiera del cinema piemontese

Sabato 13 giugno 2026, dalle 10.00 alle 17.00, Torino diventerà il palcoscenico di Ciak in TOur!, una giornata di Open Day “diffuso” che vedrà protagoniste le eccellenze della filiera cinematografica e audiovisiva piemontese, per mostrare la ricchezza e la dinamicità del comparto.

L’iniziativa, che conclude le celebrazioni per il venticinquennale della nascita della Film Commission, permetterà a cittadini, appassionati, studenti e curiosi di entrare gratuitamente nel cuore pulsante delle factory locali, luoghi solitamente accessibili solo agli addetti ai lavori.

Sono 12 le realtà del territorio che hanno aderito a questa prima edizione del progetto e che apriranno contemporaneamente le porte delle proprie sedi. Il pubblico avrà la rara opportunità di compiere un vero e proprio viaggio a tappe attraverso tutte le fasi della creazione cinematografica: dalla formazione alla produzione e post-produzione, dalle scenografie alla creazione di parrucche per teatro, cinema e tv, dagli effetti visivi digitali fino alle sale di doppiaggio.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti di “Ciak in TOur!” sono a ingresso gratuito, con registrazione e prenotazione obbligatoria per la capienza limitata delle diverse sedi coinvolte

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form online dedicato a ciascuna struttura, accessibile direttamente sul sito di Film Commission Torino Piemonte alla pagina www.fctp.it/ciak-in-tour.

Durante la prenotazione verrà richiesto di selezionare la fascia oraria desiderata (i tour si svolgeranno tra le 10:00 e le 17:00, con slot variabili a seconda della sede) e di scaricare e accettare l'informativa con relativa manleva obbligatoria. Non sono previste liste d'attesa.