Da Combo, Lunedì Cinema, Effetto Falena: al via la rassegna di cinema all'aperto

Combo Torino apre la stagione estiva con “Lunedì Cinema, Effetto Falena”, la rassegna di cinema all’aperto realizzata insieme a Moth, che animerà gli spazi di Corso Regina Margherita 128 con sei appuntamenti in programma tutti i lunedì, dal 15 giugno al 20 luglio.

La rassegna nasce da un’immagine semplice e potente: quella della falena, creatura notturna irresistibilmente attratta dalla luce. Il cinema e la falena hanno infatti una cosa in comune: l’ossessione per la luce. Da questa suggestione prende forma un percorso cinematografico che segue il ciclo vitale della falena in tre tappe — stasi, metamorfosi e volo — componendo un racconto fatto di immobilità, cambiamenti improvvisi, fughe, risvegli e desideri di trasformazione: dalla paralisi di chi non sa cosa fare della propria vita, allo strappo delle metamorfosi, fino al volo, inteso come nuova consapevolezza, possibilità di leggerezza, ma anche rischio di una caduta rovinosa. Sei appuntamenti all’aperto pensati come traiettorie notturne, da vivere come falene ubriache di luce.

Ad aprire la rassegna, lunedì 15 giugno, sarà Clerks - Commessi di Kevin Smith, racconto generazionale di due commessi ventenni intrappolati nella loro provincia, tra clienti assurdi, gag esilaranti e una giornata che scorre restando esattamente ferma. La serata sarà introdotta dal monologo “La falena e il cinema” dell’attrice Alice Fazzi.

La fase dedicata alla stasi proseguirà lunedì 22 giugno con Somewhere di Sofia Coppola, racconto della deriva dorata e vuota di Johnny Marco, star del cinema sospesa tra hotel di lusso, alcol e auto veloci, fino all’arrivo improvviso della figlia Cleo. La pre-serata ospiterà “Primo Motore”, tavola rotonda sulla paralisi del cinema italiano con registi e registe esordienti.

La seconda fase, dedicata alla metamorfosi, prenderà il via lunedì 29 giugno con Fargo di Joel e Ethan Coen, commedia nerissima in cui un piano di rapimento fallimentare trasforma la placida routine della provincia americana in una spirale di caos e violenza. La serata sarà preceduta da un monologo tra Kafka e i Coen dell’attrice Melania Alassia.

Lunedì 6 luglio sarà invece la volta di una doppia proiezione dedicata a Buster Keaton, con Sherlock Jr. e Lo spaventapasseri, due capolavori del cinema muto in cui corpo, immagine e trasformazione diventano puro movimento cinematografico. La pre-serata ospiterà un talk sul cinema d’animazione contemporaneo con le registe V. Mancini, E. Bosco, V. Martiradonna e G. Landi.

La fase finale, dedicata al volo, si aprirà lunedì 13 luglio con Frammenti di un percorso amoroso di Chloé Barreau, film costruito attraverso video, fotografie e lettere raccolte dalla regista in oltre trent’anni, in cui i ricordi privati diventano memoria collettiva. La serata sarà accompagnata da un incontro e storytelling intimo con la regista.

A chiudere la rassegna, lunedì 20 luglio, sarà American Beauty di Sam Mendes, racconto di un risveglio esistenziale e liberatorio che attraversa le crepe della perfetta facciata americana. La pre-serata sarà dedicata all’universo sonoro e alla musica nel cinema con il soundtrack editor Federico De Feo.

Con “Lunedì Cinema, Effetto Falena”, Combo Torino conferma la propria vocazione di luogo aperto alla città: uno spazio di incontro, cultura e socialità, capace di accogliere pubblici diversi e trasformare l’estate urbana in un’occasione di condivisione.