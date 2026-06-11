Ogr Jazz Night: il concerto del quartetto di Giangiacomo Rosso e Julia Hornung

Un nuovo appuntamento con il jazz dal vivo e l'improvvisazione arriva alle OGR Torino con OGR Jazz Night, la rassegna realizzata in collaborazione con Indiependence e con la direzione artistica di Sergio Di Gennaro.

Martedì 16 giugno il Dehors delle OGR Torino ospita il concerto del quartetto guidato dal chitarrista Giangiacomo Rosso e dalla contrabbassista Julia Hornung, formazione reduce da un intenso tour europeo e protagonista di una ricerca musicale che affonda le radici nel gipsy jazz e nella tradizione manouche, sviluppandone il linguaggio in una direzione contemporanea, aperta al dialogo e all'improvvisazione.

Accanto a Rosso e Hornung saliranno sul palco Sergio Di Gennaro al pianoforte e Francesco Parodi alla batteria. Il concerto darà vita a un percorso sonoro caratterizzato da grande interplay, libertà espressiva ed energia, alternando momenti di raffinata eleganza a passaggi più ritmici e trascinanti.

A seguire, come da tradizione della rassegna, spazio all'Open Jam, una session aperta ai musicisti presenti e a chiunque desideri partecipare attivamente alla serata. Un momento informale e collettivo in cui ascolto reciproco, spontaneità e improvvisazione diventano il centro dell'esperienza musicale.

OGR Jazz Night è il progetto ideato dalle OGR Torino in collaborazione con Indiependence e con la direzione artistica di Sergio Di Gennaro per valorizzare il jazz contemporaneo attraverso concerti e jam session aperte alla città. All'interno di Snodo, l'anima food & drink delle OGR, la musica incontra convivialità e sperimentazione, trasformando ogni appuntamento in un'occasione di incontro tra artisti, appassionati e nuovi pubblici.