Paolo Massa è il nuovo Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino

Nei giorni scorsi sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino - l'ente di formazione no profit creato dall'Ordine nel 2001 - per il quadriennio 2026-2030.
Nuovo Presidente Paolo Massa, suo Vice Sergio Cerioni, entrambi già Consiglieri dell'Ordine negli ultimi 4 anni. Segretario Rosamaria Miraglino e Tesoriere Domenico Perrotta, già attivi nel precedente CdA FOIT.
Completano la squadra che guiderà la Fondazione i Consiglieri Manuela Appendino, Michelle Vittoria Beltrami, David Colaiacomo, Elisa Feraud, Alessandro Grazzini, Katia Loizzo, Serena Occhipinti, Riccardo Poggio, Simone Ripandelli, Elisabetta Scaglia e Claudio Trincianti.