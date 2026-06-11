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Economia e lavoro | 11 giugno 2026, 12:05

Paolo Massa è il nuovo Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino

Nominato vice Sergio Cerioni

Paolo Massa

Paolo Massa

Nei giorni scorsi sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino - l'ente di formazione no profit creato dall'Ordine nel 2001 - per il quadriennio 2026-2030.

Nuovo Presidente Paolo Massa, suo Vice Sergio Cerioni, entrambi già Consiglieri dell'Ordine negli ultimi 4 anni. Segretario Rosamaria Miraglino e Tesoriere Domenico Perrotta, già attivi nel precedente CdA FOIT.

Completano la squadra che guiderà la Fondazione i Consiglieri Manuela Appendino, Michelle Vittoria Beltrami, David Colaiacomo, Elisa Feraud, Alessandro Grazzini, Katia Loizzo, Serena Occhipinti, Riccardo Poggio, Simone Ripandelli, Elisabetta Scaglia e Claudio Trincianti.

comunicato stampa

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