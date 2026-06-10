Oltre dieci milioni di euro alle Unioni montane piemontesi per lo sviluppo dei territori

La Regione Piemonte ha approvato il riparto dei 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) destinate alle Unioni montane piemontesi per il mantenimento dei servizi essenziali, sostenere la qualità della vita delle comunità locali, migliorare l'accessibilità dei territori, promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Disposta l’erogazione un primo anticipo di 5 milioni, corrispondente alla metà dei contributi concessi.

Particolarmente significativo è il capitolo dedicato ai servizi scolastici per la fascia 0-14 anni, per i quali sono stati richiesti e allocati oltre 6 milioni di euro: una somma che conferma come l'istruzione e i servizi educativi rappresentino la priorità più sentita dalle comunità delle terre alte e dalle amministrazioni di riferimento. La scuola è infatti il primo presidio contro lo spopolamento delle montagne, perché garantire alle famiglie servizi educativi vicini e di qualità significa offrire una ragione concreta per continuare a vivere e crescere i propri figli nelle vallate.

«Con questo provvedimento continuiamo a investire concretamente sulle nostre montagne - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo della Montagna Marco Gallo - Garantire servizi efficienti significa contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie, creare condizioni favorevoli per chi vive e lavora nelle vallate e rafforzare la competitività dei territori montani. Si tratta di risorse importanti che consentiranno alle Unioni montane di programmare interventi strategici e di rispondere alle esigenze delle comunità locali».

Il dettaglio dei contributi

Sono stati assegnati a 51 Unioni montane e Unioni di Comuni montani del Piemonte e sono basati su diverse linee di intervento dedicate ai servizi essenziali, allo sviluppo territoriale e al sostegno delle comunità montane.

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico (AL) – € 45.720,73

Unione di Comuni Montani Val Lemme (AL) – € 17.352,00

Unione Montana Valle Orba (AL) – € 44.918,87

Unione Montana Dal Tobbio al Colma (AL) – € 94.494,06

Unione Montana Suol d'Aleramo (AL) – € 122.430,00

Unione Montana Terre Alte (AL) – € 221.000,00

Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL) – € 132.493,17

Unione Montana Valli Curone Grue Ossona (AL) – € 56.891,00

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida (AT) – € 107.409,65

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale (BI) – € 317.243,80

Unione Montana Valle del Cervo - La Bürsch (BI) – € 131.156,00

Unione Montana Valle Elvo (BI) – € 183.610,00

Unione Montana Alpi del Mare (CN) – € 234.127,43

Unione Montana Alpi Marittime (CN) – € 223.560,93

Unione Montana Alta Langa (CN) – € 280.000,00

Unione Montana Alta Val Tanaro (CN) – € 167.366,00

Unione Montana Barge-Bagnolo (CN) – € 85.935,17

Unione Montana dei Comuni del Monviso (CN) – € 166.809,00

Unione Montana Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida (CN) – € 161.408,14

Unione Montana Mondolè (CN) – € 198.169,00

Unione Montana Valle Grana (CN) – € 179.300,36

Unione Montana Valle Maira (CN) – € 366.543,84

Unione Montana Valle Stura (CN) – € 394.973,47

Unione Montana Valle Varaita (CN) – € 312.884,22

Unione Montana Valli Tanaro e Casotto (CN) – € 110.058,18

Unione dei Comuni Montani Valsangone (TO) – € 238.999,00

Unione di Comuni Montani Valchiusella (TO) – € 103.366,55

Unione Montana Alpi Graie (TO) – € 249.583,31

Unione Montana Alto Canavese (TO) – € 55.809,00

Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa (TO) – € 277.605,36

Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea (TO) – € 224.113,69

Unione Montana della Val Gallenca (TO) – € 103.178,92

Unione Montana del Pinerolese (TO) – € 339.396,87

Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (TO) – € 378.728,71

Unione Montana Dora Baltea (TO) – € 26.827,10

Unione Montana Gran Paradiso (TO) – € 183.147,72

Unione Montana Mombarone (TO) – € 39.835,00

Unione Montana Valle Sacra (TO) – € 106.418,00

Unione Montana Valle Susa (TO) – € 481.519,82

Unione Montana Valli Chisone e Germanasca (TO) – € 326.000,00

Unione Montana Valli Orco e Soana (TO) – € 185.286,59

Unione Montana dei Due Laghi (VB) – € 44.579,57

Unione Montana dei Comuni della Valsesia (VC) – € 575.783,87

Unione del Lago Maggiore (VCO) – € 162.113,70

Unione Montana Alta Ossola (VCO) – € 344.086,53

Unione Montana del Cusio e del Mottarone (VCO) – € 243.643,59

Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne (VCO) – € 64.632,62

Unione Montana della Valle Vigezzo (VCO) – € 95.560,66

Unione Montana delle Valli dell'Ossola (VCO) – € 519.393,61

Unione Montana Media Ossola (VCO) – € 177.909,67

Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo (VCO) – € 136.159,71

Totale contributi concessi: € 10.039.534,19