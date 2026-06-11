Vernice sulla carreggiata, mattinata di caos e auto imbrattate

Mattinata di disagi, nel quartiere Pozzo Strada, a causa di una copiosa perdita di vernice bianca da un mezzo in transito che ha causato l’imbrattamento di numerosi veicoli parcheggiati tra via De Sanctis e via Luca della Robbia. Oltre che, va detto, della carreggiata stessa.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata, la fuoriuscita accidentale di materiale verniciante ha raggiunto diverse automobili in sosta. Le vetture coinvolte - si vede dalle immagini - hanno subìto un lavaggio decisamente inaspettato, con danni ancora in fase di quantificazione da parte dei proprietari. La sostanza dispersa sull’asfalto ha inoltre reso necessario un intervento di valutazione per la messa in sicurezza dell’area e la successiva pulizia della sede stradale.