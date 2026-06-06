Volantini sui portoni di Pozzo Strada: "Attenzione ai furti in strada"

Volantini affissi sui portoni dei palazzi e messaggi che si rincorrono nelle chat di quartiere. A Pozzo Strada cresce la preoccupazione dei residenti per una serie di presunti furti e tentativi di borseggio segnalati nelle ultime settimane tra le vie della zona.

L'avviso comparso nei condomìni invita i cittadini a prestare particolare attenzione: "Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi di furto in strada ai danni degli abitanti della zona, commessi con molta probabilità da due donne. Si invita tutti a fare attenzione e a condividere questo avviso con i propri familiari".

Le segnalazioni nelle chat di quartiere

Ad alimentare il passaparola sono soprattutto i racconti condivisi nei gruppi di residenti. Secondo alcune testimonianze, le autrici dei furti agirebbero con una tecnica ormai consolidata: una persona fermerebbe il passante con richieste d'aiuto o conversazioni improvvise, mentre una complice approfitterebbe della distrazione per mettere le mani in borse, zaini o tasche.

"Una ti distrae con discorsi senza senso o fingendo di avere bisogno di aiuto, mentre l'altra cerca di prendere portafogli, documenti o altri effetti personali", racconta una residente nella chat di quartiere.

Alcuni cittadini riferiscono inoltre della presenza di più persone che agirebbero in gruppo, pronte ad allontanarsi rapidamente una volta individuata la vittima.

Tra Monte Grappa e Pozzo Strada

Le segnalazioni si concentrano soprattutto nell'area compresa tra le stazioni della metropolitana di Monte Grappa e Pozzo Strada, lungo corso Francia e nelle vie limitrofe. Secondo quanto riportato dai residenti, episodi analoghi sarebbero stati notati anche in via Sacra di San Michele e nelle strade circostanti.

"Derubata un'anziana in zona corso Svizzera"

Tra i racconti condivisi nelle ultime ore compare anche quello di una donna che denuncia il furto subito dalla nonna. "Oggi mia nonna è stata derubata da due donne in zona via Medici angolo corso Svizzera", scrive in un messaggio diffuso sui gruppi di quartiere. Episodi e segnalazioni che a giudicare dalle segnalazioni starebbero aumentando di settimana in settimana.