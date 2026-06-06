“Estate in Via Monginevro”, la festa di quartiere tra commercio, giochi e attività per famiglie

Una giornata dedicata al commercio di prossimità e all’animazione per famiglie. Domani, domenica 7 giugno 2026 torna “Estate in Via Monginevro”, la festa di via che animerà il tratto compreso tra piazza Sabotino e corso Trapani, trasformando l’asse della via in un grande spazio di aggregazione dalle 9 alle 20.

L’iniziativa punta a valorizzare il territorio e il commercio locale, offrendo al tempo stesso un’occasione di incontro per residenti e famiglie.

Un’intera giornata tra negozi aperti e attività per il quartiere

Il programma prevede la presenza continuativa delle attività commerciali, con negozi aperti dalle 9 alle 20 e un’offerta pensata per attrarre pubblico lungo tutta la giornata. L’obiettivo è quello di sostenere il commercio di vicinato, rafforzando il legame tra attività economiche e vita del quartiere.

Giostre e animazione per bambini

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con la presenza di giostre e momenti di intrattenimento dedicati alle famiglie. Un elemento centrale della festa sarà infatti la dimensione ludica, pensata per trasformare la via in un’area sicura e accessibile alla socialità diffusa.

Durante la giornata saranno presenti bancarelle di artigiani e produttori, che contribuiranno a creare un percorso commerciale e artigianale diffuso.