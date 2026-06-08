Controlli della Polizia a San Paolo: multe per 32 mila euro e un arresto

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi nel quartiere San Paolo di Torino, un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Commissariato di zona, nell’area pedonale di via Di Nanni, del Terminal Bus di Corso Vittorio Emanuele e nelle zone limitrofe, volti al contrasto del degrado urbano.

Nel corso dei sevizi i poliziotti del Commissariato di Polizia San Paolo, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno identificato 360 persone e controllato 22 esercizi commerciali della zona.

All’interno di un esercizio commerciale, è stato individuato un soggetto destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per il quale è stato condotto presso la competente struttura detentiva.

Nel corso delle verifiche amministrative effettuate presso un altro esercizio commerciale, si rilevava la presenza di lavoratori irregolari.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di elevare sanzioni amministrative in diversi esercizi commerciali per un importo complessivo pari a oltre 32 mila euro, principalmente per violazioni in materia di lavoro irregolare e per inosservanze alla normativa regionale relativa agli apparecchi da intrattenimento e gioco lecito “slot machine”.

Le operazioni hanno inoltre permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria tre persone: la prima per false attestazioni a pubblico ufficiale, la seconda per violazioni alla normativa sull’immigrazione e la terza per porto abusivo di armi poiché trovata in possesso di un’arma bianca del tipo “shuriken”.

​