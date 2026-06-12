Controlli straordinari tra Porta Palazzo e Corso Giulio Cesare: 700 persone identificate, 5 gli arresti

Sono circa 700 le persone identificate dalla Polizia di Stato a Torino, con 143 veicoli e 27 attività commerciali controllate, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti negli ultimi 30 giorni, nell’area di competenza del Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia.

L’operazione ad alto impatto, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha riguardato l’area mercatale di Porta Palazzo, del Baloon, di Corso Palermo, di Largo Brescia, di Corso Vercelli, di Corso Giulio Cesare e vie limitrofe, ha consentito di trarre un arresto 5 persone e allontanarne 4 dall’area a vigilanza rafforzata, ai sensi dell’ordinanza prefettizia.

Nell’ambito dell’attività sono stati effettuati controlli anche presso il Giardino “Madre Teresa di Calcutta”, dove sono stati rinvenute e sequestrate a carico di ignoti alcune dosi di hashish occultate tra la vegetazione. Sempre qui, gli operatori hanno identificato un cittadino somalo, risultato destinatario di un ordine di carcerazione a 1 anni e 3 mesi di reclusione e che pertanto è stato arrestato. Controllati anche i giardini “Alimonda”, dove con l’aiuto dell’unità cinofila è stato individuato un uomo con una dose di hashish per uso personale, che è stato sanzionato amministrativamente e poi allontanato. Complessivamente durante i controlli alto impatto sono stati sequestrati circa 200 grammi di stupefacente e controllati 27 locali pubblici, con l’accertamento di diverse violazioni amministrative e fiscali e relative sanzioni,

Anche personale della Squadra Mobile della Questura Torinese ha concorso nel medesimo periodo all’intensificazione dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con 4 arresti e il sequestro di diverse dosi di cocaina, crack ed hashish, nonchè di 4320 €, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

L’attività, coordinata dai poliziotti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, ha visto l’impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Reparto Mobile di Torino, di unità cinofile antidroga e la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri.

I controlli continueranno con cadenza regolare.