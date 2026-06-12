A Villa Prever una festa dedicata a bambine e bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori per ‘vivere la natura’

Laboratori di nutrizione, arte e natura insieme a incontri formativi in supporto ai genitori per ‘Nascere nel corpo e nella mente’, la giornata dedicata ai più piccoli fino a 6 anni.

“Il progetto sarebbe dedicato al periodo che ruota intorno ai 1.000 giorni di vita di un bambino. Questo è stato individuato dagli esperti come periodo in cui metti i semi nei bambini, che poi germoglieranno. Come l’anno scorso andiamo un po’ oltre, fino ai 6 anni di vita – spiega Lia Bianco, assessora all’Istruzione di Pinerolo –. L’intento dell’iniziativa è puramente pedagogico ed educativo, per dare degli strumenti a bambini e famiglie. Tra i laboratori proposti ce ne saranno uno artistico sul mondo naturale, uno sulla nutrizione e uno sull’esperienza tattile nella natura con educatrici di asili e nidi del territorio”.

La scenografia per la giornata di domani, sabato 13 giugno, sarà quella di Villa Prever, in viale della Rimembranza 61. L’evento è promosso dal Comune di Pinerolo insieme ai Comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, San Secondo, Scalenghe, Torre Pellice, Trana e Vigone, con la collaborazione di AslTo3, con il dottor Luca Roasio e la dottoressa Rossella Sappè, Ciss Pinerolese, Centro Famiglie, Istituto Corelli, Coordinamento Pedagogico Territoriale del Pinerolese, Fondazione Cosso, Nati per Leggere e Sistema Bibliotecario Pinerolese.

Al mattino si inizierà alle 10 con un laboratorio ‘Portare in fascia: Alto Contatto e BabyWearing’, la presentazione del metodo ‘LuckyLeo’ sull’importanza della relazione sin da piccoli con un cane e della lettura e l’incontro formativo ‘Alimentazione salutare: piramide alimentare e merende salutari’.

Seguirà il picnic condiviso dalle 12,30 alle 14,30 nel parco del Civico Istituto Musicale A. Corelli con accompagnamento musicale a cura degli allievi della scuola.

Al pomeriggio sono previsti gli incontri formativi ‘Importanza dei primi mille giorni di vita’, ‘Svezzamento: importanza di tagli sicuri e teoria di disostruzione pediatrica’ e ‘Pillole di pronto soccorso’, il seminario ‘Patti digitali, uso consapevole del digitale per la prima infanzia’ e la presentazione di ‘Piccole note’ con leader di canto del progetto ‘Music and motherhood’.

“Il fil rouge dell’iniziativa rimane il vivere la natura, con riferimento all’obiettivo Agenda 2030: lo spazio della natura serve per crescere sani e con un’educazione al benessere”, aggiunge Bianco.

Sarà attivo un servizio navetta ogni 30 minuti a partire dalle 10 dall’ospedale Agnelli e dalle 10,15 dalla stazione Olimpica. Si potrà parcheggiare gratuitamente nell’area dell’Istituto Maria Immacolata.