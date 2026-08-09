Ocean Film Festival World Tour Italia: la decima edizione fa tappa a Torino

Dopo il successo delle scorse edizioni, Ocean Film Festival World Tour Italia arriva anche a Torino con un'unica serata in programma il 19 ottobre presso il Cinema Massimo, nell'ambito del tour nazionale che celebra la 10ª edizione del festival.

Ad arricchire l'evento sarà la presenza del team Lapnea ASD, scuola di immersione e apnea piemontese, che incontrerà il pubblico condividendo la propria esperienza e approfondendo i temi raccontati sul grande schermo.

L’evento è organizzato in collaborazione con Museo del Cinema e Onda Club, centro subacqueo membro HSA Italia.

Nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, OCEAN Film Festival World Tour Italia è l'edizione italiana dell'OCEAN Film Festival Australia, il festival internazionale che seleziona e porta sul grande schermo i migliori corto e mediometraggi dedicati all'oceano, agli sport acquatici, all'esplorazione e alla conservazione marina.

Anche quest’anno il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle aree più affascinanti e fragili del pianeta: dalle spedizioni in Antartide alle foreste di kelp, dalla biodiversità marina alla tutela degli oceani, passando per vela, surf, ricerca scientifica e straordinari incontri con la fauna selvatica, i film racconteranno alcune delle storie più affascinanti e attuali del nostro pianeta attraverso immagini spettacolari e protagonisti d'eccezione.

Dieci anni di cinema, avventura e oceano. In dieci anni OCEAN Film Festival World Tour Italia è diventato molto più di una rassegna cinematografica: è una piattaforma culturale dedicata all'oceano e un luogo d'incontro dove il linguaggio del cinema diventa occasione di ispirazione, confronto e divulgazione.

In nove edizioni nelle sale ha coinvolto oltre 38.500 spettatori, raggiungendo 20 città italiane grazie anche al contributo di oltre 400 volontari.

L'edizione 2026 attraverserà l'Italia con 22 appuntamenti, da nord a sud, facendo tappa per la prima volta anche a Rovereto e Catanzaro, a conferma della costante crescita del festival e del suo pubblico.

«La decima edizione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto la conferma che in Italia esiste una community sempre più ampia di persone che desidera conoscere e vivere l'oceano. In questi dieci anni il festival è cresciuto insieme al suo pubblico e continuerà a portare nelle sale storie capaci di emozionare, ispirare e promuovere una vera cultura del mare», dichiara Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community, organizzatrice di OCEAN Film Festival World Tour Italia.

Nel corso degli anni il festival ha sviluppato importanti collaborazioni con realtà impegnate nella tutela degli ecosistemi marini, tra cui One Ocean Foundation, Fondazione Centro Velico Caprera, Water Defenders Alliance powered by LifeGate, Marevivo e Sea Shepherd, promuovendo iniziative concrete di sensibilizzazione e conservation. A conferma del proprio impegno nella promozione della cultura dell'oceano, OCEAN Film Festival World Tour Italia è membro del Comitato Nazionale del Decennio del Mare, su invito della Commissione Oceanografica Italiana presso il CNR, e ha ricevuto l'endorsement della UNESCO Ocean Decade.