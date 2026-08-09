Europride: il passaggio di testimone da Amsterdam a Torino



A Amsterdam, Ieri, sabato 8 agosto, Alessandro Battaglia, presidente del Comitato organizzatore EuroPride 2027, insieme alla co-coordinatrice del Torino Pride Chiara Tarantello, a una delegazione del Comitato organizzatore Torino EuroPride 2027 e a Jacopo Rosatelli, assessore ai diritti della Città di Torino, ha ricevuto ufficialmente dagli organizzatori del WorldPride - EuroPride di Amsterdam 2026 e da Patrick Orth, presidente di Epoa (European Pride Organisers Association), il testimone per l’organizzazione dell’edizione del prossimo anno della più importante manifestazione Lgbtqia+ d’Europa. L’EuroPride 2027, infatti, si svolgerà a Torino dal 18 al 26 giugno 2027.

“Proprio come "Unity" è lo slogan di Amsterdam di quest’anno e la solidarietà è il tema centrale della candidatura di Barcellona per il WorldPride 2030+, il nostro claim è "together we can": perché insieme, e solo insieme, possiamo realizzare grandi cose. Insieme siamo sempre più forti” hanno dichiarato Alessandro Battaglia e Chiara Tarantello sul palco di Amsterdam.

“Mentre qui ad Amsterdam celebriamo i 25 anni di matrimonio egualitario, in Italia abbiamo atteso 40 anni per le unioni civili; speriamo di ottenere il matrimonio egualitario entro 25 anni, ma non siamo così certi di farcela. La situazione globale dei diritti umani è cupa. L'Europa dei diritti è in pericolo. Lo abbiamo visto a Ceuta e lo abbiamo visto al pride di Berlino. E la situazione potrebbe farsi sempre più difficile il prossimo anno. Ecco perché è sempre più necessario che i Pride collaborino tra loro. E, per questo, l'EuroPride è fondamentale” hanno concluso Battaglia e Tarantello.