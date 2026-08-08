Torino nella morsa del caldo guarda al Natale: le Feste porteranno in regalo il "verde" (temporaneo) nella nuova via Roma

In una Torino che sfiora i 40 gradi per cercare un po’ di frescura si pensa già a Natale. Un Natale che quest'anno vedrà in città diverse novità, a partire dal debutto del Boschetto di Natale lungo la nuova via Roma pedonale, affiancato dai classici mercatini in piazza Solferino, dal Presepe di Luzzati, dalle luminarie in tutti i quartieri e dai due maxiconcerti di Capodanno all'Inalpi Arena e al Teatro Regio.

Il Boschetto di Natale nella nuova via Roma

La trasformazione del centro cittadino fa da cornice alla novità principale dell'edizione 2026: l'allestimento del Boschetto di Natale tra piazza Castello e piazza Carlo Felice, con il suo cuore pulsante in piazza San Carlo. Un'iniziativa che incuriosisce nel contesto dei recenti dibattiti urbanistici legati al restyling dell'asse viario. Mentre da più parti si sollecita per una maggiore presenza di alberi e piante permanenti nella via in fase di pedonalizzazione, il Comune risponde portando una parentesi "verde" a tema festivo per accompagnare la nuova fruizione dello spazio pubblico.

"Con questa delibera avviamo il lavoro che consentirà di offrire alla città e ai visitatori un calendario coordinato, riconoscibile e diffuso di eventi per le festività natalizie – dichiara l’assessore ai Grandi Eventi e al Turismo Domenico Carretta –. Con la novità del Boschetto di Natale in via Roma, le feste diventano anche un’occasione per vivere il nuovo centro di Torino, valorizzando spazi che saranno sempre più attraversati da cittadine, cittadini e turisti".

Cultura, tradizione e mercatini nei quartieri

L’Assessorato alla Cultura curerà il Presepe di Luzzati e il Calendario dell'Avvento, integrando la programmazione con appuntamenti e servizi promossi dalle Biblioteche civiche, dal Centro Interculturale e dal Centro Civico di Formazione Musicale.

"Il programma natalizio sarà anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale della città e renderlo parte della vita quotidiana delle festività – dichiara l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia –. Il Presepe di Emanuele Luzzati, il Calendario dell’Avvento e le attività delle Biblioteche civiche, del Centro Interculturale e del Centro Civico di Formazione Musicale contribuiranno a costruire un’offerta culturale diffusa, capace di parlare a pubblici diversi e di raggiungere più luoghi della città".

In piazza Solferino, a cura dell’Assessorato al Commercio, torneranno le attrazioni del Villaggio di Natale, la pista sul ghiaccio e i tradizionali mercatini, accompagnati dal posizionamento di alberi illuminati nelle diverse zone della città.

"Il Villaggio di Natale in piazza Solferino e le iniziative diffuse nelle Circoscrizioni contribuiranno a rendere la città più viva e accogliente durante le festività – dichiara l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino –. Mercatini, pista di pattinaggio, luci e alberi di Natale non sono soltanto elementi decorativi, ma occasioni per sostenere la vitalità dello spazio pubblico, accompagnare il commercio di prossimità e offrire a cittadine, cittadini e visitatori luoghi di incontro e partecipazione".

Gli allestimenti a Palazzo Civico e il brindisi di Capodanno

Il Gabinetto del Sindaco coordinerà l'allestimento del consueto albero nel cortile di Palazzo Civico e le decorazioni dell'ingresso della sede di via Corte d'Appello.

A chiudere il ricco programma delle feste saranno infine i due appuntamenti musicali organizzati insieme alla Fondazione per la Cultura Torino: la serata di musica dal vivo il 31 dicembre all’Inalpi Arena e il concerto lirico e di musica classica il pomeriggio del primo gennaio al Teatro Regio.