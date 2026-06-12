Pagamenti Pac, il Piemonte accelera. Bongioanni: "Già erogati ai nostri agricoltori 336 milioni di euro"

Il Piemonte accelera nell’erogazione delle risorse assegnate dalla Politica Agricola Comune ai propri agricoltori. Attraverso Arpea, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ente strumentale della Regione Piemonte preposto all’istruttoria delle domande e ai pagamenti, a oggi sono già stati materialmente saldati in relazione all’anno 2025 ben 336 milioni di euro su diverse linee di sostegno: 276 milioni sulla Domanda unica, 45 per le misure di Sviluppo rurale basate su superfici o animali, 14 milioni sulle misure a investimento dello Sviluppo rurale, oltre a 1 milione riferito ai programmi settoriali dell’ortofrutta. Sono in via di pagamento gli ultimi saldi. Ed entro giugno è prevista la conclusione di ulteriori pagamenti per 32 milioni, di cui 9 per la Domanda unica e 23 complessivi per lo Sviluppo rurale.

"L’accordo-pilota che il Piemonte ha stretto lo scorso autunno con l’agenzia nazionale Arpea per garantire continuità, efficienza e tempi certi alla liquidazione di quanto dovuto ai nostri agricoltori sta dando i suoi frutti", commenta l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. "È un passo in avanti ancora più incisivo in un momento come quello attuale, in cui le nostre aziende - per la situazione di instabilità globale, aumento delle materie prime ed energia e incertezza dei mercati - devono poter contare su una pronta liquidità di cassa e non doversi esporre finanziariamente per lentezze e burocrazia. Rimettere l’agricoltore al centro della filiera è la mossa strategica per sostenere la capacità di programmazione e investimento dell’intero sistema agricolo piemontese e permettergli di vincere le sfide cui è chiamato".