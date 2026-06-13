Aurora va di corsa: dai Giardini Lavazza a Lungo Dora nasce la "corsa dell'estate"

L'estate parte di corsa in Aurora. Domenica 21 giugno il quartiere ospiterà la prima edizione della "Corsa dell'Aurora d'Estate", una gara solidale di 5 chilometri aperta a tutti che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della zona, dai Giardini Lavazza al Lungo Dora, passando per l'Arsenale della Pace e il polo universitario. Un evento che punta a trasformare sport e partecipazione in un momento di quartiere, tra famiglie, cittadini e associazioni.

Iniziativa pro Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro

L'iniziativa, promossa da GO fit insieme alla Città di Torino e alla Circoscrizione 7, coinvolge anche realtà come Lavazza, Kappa, BasicNet, Technogym, Enervit e Compass Group. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alle scuole statali di Regio Parco e Torino II.

"La 'Corsa dell'Aurora d'Estate' sarà una grande festa comunitaria in grado di unire famiglie, atleti e bambini", ha spiegato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, sottolineando come il progetto voglia coniugare sport, solidarietà e rigenerazione urbana. "Celebreremo l'inizio dell'estate nel modo migliore, stando insieme e facendo del bene al territorio".

Per il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, la manifestazione rappresenta anche un segnale del percorso di trasformazione che Aurora sta vivendo negli ultimi anni. Deri ha ricordato come l'apertura dell'impianto GO fit abbia contribuito a completare la rigenerazione dell'area dell'ex Borgo Rossini, aggiungendo che l'evento del 21 giugno vuole essere "un ulteriore tassello per la riqualificazione della zona". Un'attenzione particolare, ha sottolineato, andrà anche agli istituti scolastici del territorio, che beneficeranno di parte del ricavato raccolto attraverso le iscrizioni alla corsa per sostenere progetti educativi già avviati nelle scuole.

Tutti di corsa domenica 21 giugno

La partenza è prevista alle 9:30 dal centro GO fit Mercato dei Fiori di via Perugia 29, con riscaldamento collettivo dalle 8:45. Il percorso attraverserà alcuni dei punti più rappresentativi del quartiere Aurora, in una manifestazione pensata sia per gli sportivi sia per chi vuole semplicemente vivere una mattinata diversa all'aperto. Accanto alla corsa, sono previste anche attività sportive gratuite dedicate a famiglie e bambini negli spazi vicini al centro sportivo.

Tra gli interventi anche quello di Marco Amato, Corporate Communication Senior Manager di Lavazza Group e direttore del Museo Lavazza, che ha evidenziato come l'identità di Aurora "stia profondamente cambiando" anche grazie ai progetti urbanistici e agli spazi aperti realizzati negli ultimi anni attorno alla Nuvola Lavazza. "Non possiamo che essere felici di sostenere lo sport, che è un'altra grande componente di questo processo", ha spiegato.

Boglione: "Uno sguardo rivolto al futuro"

Sguardo rivolto al futuro anche da parte di Lorenzo Boglione, amministratore delegato di BasicNet. "Quando siamo arrivati nel 1994 questo quartiere era terra di nessuno", ha ricordato, sostenendo che ogni nuovo insediamento abbia contribuito alla crescita della zona. Secondo Boglione, l'arrivo di GO fit rappresenta "il tassello che ha fatto svoltare definitivamente un quartiere già in evoluzione".

Tra i progetti citati anche la volontà di realizzare nei prossimi anni un albergo moderno e rivolto ai giovani, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta culturale e attrattiva dell'area.