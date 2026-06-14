Bagno di folla per Felicia Kingsley a Carmagnola: la scrittrice romance hiude la rassegna Letti di Notte

Bagno di folla ieri per Felicia Kingsley, ultima ospite della rassegna "Letti di Notte" di Carmagnola.
Quasi mille persone hanno affollato il Parco Cascina Vigna per assistere alla presentazione della scrittrice di romance condotta dalla giornalista di Torinoggi, Chiara Gallo.
Al centro dell'incontro il suo ultimo romanzo, "Mezzanotte a Parigi" che segue la nuova avventura del personaggio Nick Montecristo in una caccia al tesoro attraverso il tempo tra le strade della Ville Lumière di oggi e di fine Ottocento.
Felicia Kingsley chiude l'edizione 2026 dell'evento organizzato dal Gruppo di Lettura Carmagnola.