Divelte recinzioni e barra d'ingresso al Caio Mario: "I rom sono ormai padroni" [FOTO]

Continua lo scempio dell'area camper Caio Mario di Torino sud. Nonostante a fine maggio GTT e Comune abbiano adottato una linea più dura sigillando i bagni del parcheggio non custodito, negli ultimi giorni si registrano dei nuovi pesanti atti vandalici.

Come si vede dalle immagini, una parte della recinzione dello spiazzo per camperisti di Mirafiori è stata divelta, così come la barra di ingresso. L'area di sosta è diventata un accampamento abusivo a cielo aperto, con camper e furgoni che entrano senza problemi e gratis. "I rom - commenta un residente -sono ormai padroni dell'area interna ed esterna".