Ligabue celebra "Certe Notti" a Torino: sul palco dell'Allianz Stadium con il figlio Lenny

Al via ieri le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” di Luciano Ligabue che arriveranno a Torino mercoledì 17 giugno all’Allianz Stadium.

Seguendo la tradizione di Campovolo – RCF ARENA di Reggo Emilia e della Reggia di Caserta, negli stadi di Roma e Torino la festa inizia prima del concerto con il Ligavillage, (allestito nell’area adiacente allo stadio con accesso gratuito dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Un’esperienza immersiva nel mondo del Liga con tantissime attività: gli incontri con la band, la Liga Games (tra flipper e calcio balilla), lo spazio Tribute Stage messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk e la mostra fotografica dedicata alla carriera del Liga, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo e gadget ufficiali in omaggio dal palco del Village.

Ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e il figlio di Luciano, Lenny Ligabue (batteria).