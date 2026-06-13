Energie Eccentriche, arriva il nuovo format culturale a Barriera di Milano

Nei giorni più luminosi dell’anno, nasce Irradiazioni, primo appuntamento di Energie Eccentriche, un format culturale polifonico interdisciplinare in e per Barriera di Milano che si svolgerà dal 18 al 20 giugno, nato dalla sinergia tra Sumisura APS, Atelier Héritage, Jazz School Torino, Centro Studi Piero Gobetti, Dipartimento Educazione GAM, Tangram Teatro insieme a Enchiridion, e Radio Banda Larga, con la collaborazione di Giulio Einaudi Editore e delle Biblioteche Civiche del territorio, con il patrocinio della Città di Torino.

Un’inedita sperimentazione, sostenuta dall’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, con l’obiettivo di realizzare, nel primo weekend d’estate, un immaginifico solstizio delle arti e della cultura, che vede al centro i e le giovani del quartiere. L’inizio della stagione estiva coincide con l’anniversario della nascita di Piero Gobetti e l’ormai tradizionale anniversario dell'apertura del community hub di Via Baltea (19 giugno), la festa della musica, e la storica data di rappresentazione di A Midsummer Night's Dream (21 giugno). In questo weekend di appuntamenti nel community hub di Via Baltea e in risonanza radiofonica attraverso i microfoni di Radio Banda Larga, un fitto programma di incontri e laboratori di cui sono co-autrici/autori, protagoniste e protagonisti, i e le giovani di Barriera di Milano.

Le due giornate gobettiane, sono inoltre inserite nel programma ufficiale delle celebrazioni del Centenario della morte di Piero Gobetti (1901-1926), in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Piero Gobetti (1901-1926).