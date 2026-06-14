Tra musica e poesia, l'incontro tra Carmelo Spoto e Annunziato Gentiluomo.

Venerdì 19 giugno, dalle 17.30 alle 19.00, in sinergia con Costruiamo Gentilezza e Piatino Pianoforti, l’Università Popolare ArtInMovimento APS propone un momento di dialogo tra arti che vede protagonisti il pianista Carmelo Spoto e il giornalista Annunziato Gentiluomo.

Grazie alla co-conduzione di Francesca Trichilo, i novanta minuti di spettacolo vedranno eseguiti brani di Schubert, Schumann, Chopin e Ravel, e le letture di alcune poesie tratte del volume “Da lontano…”, per il momento in e-book.

Il programma prevede un intreccio di musica del Romanticismo e dell’Impressionismo e testi emozionali, spirituali, tanto contemporanei quanto classici.

Tra i brani, il pubblico presente potrà ascoltare “Arabeske” op. 18 di Robert Schumann, “Impromputs” op. 90 di Franz Schubert, “Fantasie impromptu” op. 66 di Fryderyk Chopin, “Jeux d’eau” di Maurice Ravel e in prima assoluta “Far away” di Carmelo Spoto. Tra i testi poetici di Annunziato Gentiluomo spiccano “Da Lontano, o Nosside”, “Antinoo e Adriano”, “Dal Grecale al Ponente” e “Suicidio d’amore”

“Cercheremo di fare dialogare le due arti creando un’unica narrazione che sia capace di coinvolgere i presenti. Dopo la sperimentazione del binomio musica e cinema all’inaugurazione del VI Life Beyond Life Film Festival, vogliamo sperimentare questa nuovo format per diffondere bellezza e gentilezza. A tal guisa ringrazio “Costruiamo Gentilezza” per aver inserito l’evento fra i suoi, cogliendone immediatamente il senso profondo”, afferma Annunziato Gentiluomo, Presidente dell’Università Popolare ArtInMovimento APS.

“Il programma che abbiamo pensato ha sicuramente una tinta emotiva evidente, un colore in cui crediamo. Inoltre l’amicizia e la collaborazione con Nunzio è volano di creatività e desiderio di realizzare. È doveroso ringraziare Piatino Pianoforti, realtà di riferimento per il Piemonte per aver creduto in questo progetto”, conclude Carmelo Spoto.