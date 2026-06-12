Irama celebra i suoi 10 anni di attività artistica: il concerto a Torino il 21 dicembre

Irama celebra i suoi primi dieci anni di percorso artistico con il tour nei Palasport “A chi ci sarà sempre” che toccherà anche la città di Torino. Il concerto sarà il 21 dicembre 2026 all'Inalpi Arena.

Con 55 dischi di Platino, Irama si conferma oggi tra i protagonisti più solidi e riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Un artista capace di attraversare mondi musicali diversi mantenendo sempre una scrittura personale, intensa e immediatamente identificabile, ma anche un performer in grado di trasformare ogni concerto in un’esperienza emotiva e visiva totale.

La scaletta, composta da oltre trenta brani, attraversa i momenti più significativi della carriera di Irama, alternando i successi che ne hanno segnato l’ascesa ai brani più recenti tratti dall’album “Antologia della vita e della morte”. Da “Ovunque sarai” a “Nera”, da “La genesi del tuo colore” a “Lentamente”, passando per “Mediterranea”, “Arrogante” e “Tu no”, il concerto racconta tutte le sfumature della sua identità artistica. Non manca “Cabana”, il nuovo singolo che racconta notti da vivere fino in fondo, tra musica, attrazione e voglia di lasciarsi andare.