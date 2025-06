Allarme in via Ternengo: "Un pezzo di balcone è caduto vicino a casa mia" [FOTO]

Un pezzo di balcone che crolla all’improvviso, erba alta fino ai terrazzi, cancelli rotti, androni trasformati in bagni pubblici e spaccio a ogni ora del giorno. Succede in via Ternengo, zona nord di Torino, dove i residenti si sentono ormai completamente abbandonati a se stessi.

"Sono tre settimane che chiediamo un intervento per il verde, ma l’erba cresce fino ai balconi e attira animali nelle nostre case – racconta Michele Gennaro, uno degli abitanti della zona – ma nessuno ci ascolta. I cancelli sono pericolanti e sempre aperti, inoltre i balconi cadono a pezzi ogni giorno". Ieri, infatti, un frammento si è staccato dal piano superiore dell'alloggio del signor Gennaro cadendo sopra l'antenna satellitare, poco vicino a dove si trovava.

Una lista di problemi che sembra infinita: illuminazione carente che "crea spaccio continuo", e le ecoisole che invece di aiutare sembrerebbero peggiorare la situazione. "Sono diventate vere e proprie discariche abusive, le abbiamo segnalate più volte, chiedendo di spostarle, ma tutto tace", prosegue il signor Gennaro.

Non è tutto. Secondo quanto raccontano gli inquilini, all’interno degli androni capiterebbe anche di trovare persone che usano gli spazi comuni per i propri bisogni fisiologici. A questo si aggiunge una macchina abbandonata da tempo, il cui proprietario i residenti confermano essere deceduto, ma mai rimossa.

Segnalazioni ne sono state fatte, tante a quanto pare e in alcuni casi trovando anche qualche risposta: alla Circoscrizione, ad ATC, alle forze dell'ordine e a "chiunque potesse fare qualcosa", come conclude quasi esasperato Gennaro.

"Anche noi come Circoscrizione ci siamo mossi per chiedere che almeno il taglio dell’erba venga fatto nel più breve tempo possibile – commentano il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto e la coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro –. È da inizio maggio che l’erba non viene gestita bene, per non parlare del quantitativo di rifiuti all'interno delle aree verdi. Inoltre stiamo sollecitando la rimozione della macchina abbandonata nel cortile da oltre due mesi. Per non parlare dei problemi dell'illuminazione pubblica nell'area, che sarebbe di competenza comunale. La situazione è molto critica e richiede risposte immediate".



Da Atc fanno sapere che "è già effettuato un intervento sui frontalini dei balconi nei mesi scorsi e non risultavano nuove segnalazioni recenti. Tuttavia lunedì sarà svolto un sopralluogo per verificare la situazione e la necessità di eventuali ulteriori interventi".