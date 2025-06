Una casa per ricominciare: il progetto delle forze dell’ordine per i genitori separati

Un progetto ambizioso e dal forte impatto sociale prende vita a Torino, grazie alla parrocchia delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, nella zona di via Livorno. Si chiama “La casa dei genitori separati in difficoltà”, ed è molto più di un alloggio temporaneo: è un luogo pensato per offrire sostegno concreto a quei genitori – appartenenti alla Polizia di Stato, alle Forze Armate e alla Guardia di Finanza – che si trovano ad affrontare le difficoltà legate a una separazione.

Ristrutturazione locali

L’iniziativa prevede la ristrutturazione di alcuni locali parrocchiali, un tempo abitati dalle suore, che saranno trasformati in una vera e propria casa famiglia. Un “pronto soccorso per le famiglie”, come lo definiscono gli ideatori, in cui madri e padri potranno trovare non solo un tetto sicuro, ma anche ascolto, supporto psicologico, accompagnamento spirituale e un ambiente sano per mantenere il rapporto con i figli.

Un progetto di accoglienza per rinascere

Il progetto si rivolge in particolare a quei genitori che, pur separandosi, vogliono restare presenti nella vita dei propri figli, ma si trovano improvvisamente senza una casa o con risorse economiche insufficienti. Qui, potranno restare per un periodo massimo di due anni, tempo utile per rimettersi in piedi e affrontare con maggiore serenità e stabilità il futuro.



Non sarà un semplice alloggio, ma un percorso comunitario condiviso, in cui vivere fianco a fianco con persone che stanno attraversando le stesse difficoltà, creando una rete di mutuo aiuto. Un’équipe composta da sacerdoti, famiglie volontarie e psicologi sarà disponibile per aiutare i genitori a riflettere sul proprio percorso personale e familiare, anche dal punto di vista umano e spirituale.

Il concerto di beneficenza

Per sostenere i costi della ristrutturazione, stimati in 231.734,23 euro, la parrocchia ha organizzato una serie di eventi di autofinanziamento. Il primo appuntamento sarà domenica 15 giugno 2025, alle 16.30, con un concerto di beneficenza, aperto a tutta la cittadinanza.

Le donazioni

L’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione del progetto, che verrà portato avanti per lotti, in base alle donazioni ricevute. Sul sito ufficiale della parrocchia (https://sito.parrocchiastimmate.it) è attiva una pagina dedicata dove è possibile seguire l’avanzamento dei lavori e conoscere tutte le modalità per contribuire.



Chiunque voglia sostenere questa iniziativa può farlo partecipando al concerto, offrendo una donazione o anche semplicemente aiutando a diffondere il messaggio.