Le Verbene, a luglio via ai lavori per il rilancio energetico del centro commerciale [FOTO]

Il Comune di Torino si prepara a sbloccare i fondi per la riqualificazione del centro commerciale naturale "Le Verbene" che dopo anni di attese, proteste e proposte, si prepara a cambiare volto con un primo intervento da 1,4 milioni di euro. "Tra qualche giorno saremo in grado di annunciare la delibera di giunta che approverà il progetto esecutivo per dare inizio ai lavori. Con la presidente della commissione ci confrontiamo costantemente su tutti i passaggi tecnici in corso" così l'assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino, dopo l'ultimo incontro con gli operatori.

I lavori: cosa verrà fatto?

Intanto l'argomento ha tenuto banco anche mercoledì nel corso di un sopralluogo organizzato dalla Circoscrizione 5 insieme agli operatori del centro delle Vallette. Secondo quanto riferito, l’appalto è stato assegnato a Iren e i lavori dovrebbero partire nei primi quindici giorni di luglio. Con un paio di settimane di ritardo rispetto all'ultimo cronoprogramma. I dettagli tecnici sono in fase di definizione con il supporto della Commissione Commercio.

Le reazioni della Circoscrizione

L'edificio, di proprietà del Comune di Torino, conta oggi 31 potenziali stand, di cui 22 attualmente vuoti. L'obiettivo, oltre al rilancio energetico, è occupare quegli spazi. Dunque rendere più attrattiva una struttura che un domani potrà giovare anche del rilancio dell'edificio delle Poste di piazza Montale e di quello del Giudice di Pace. “Peccato per l’assenza dell’assessore: sarebbe stata un’occasione di confronto importante - ha spiegato il coordinatore al Commercio della 5, Alfredo Ballatore -. Tuttavia va detto che abbiamo lavorato con i commercianti per portare a casa il risultato, ora servono anche sgravi fiscali e misure per sostenere chi rimane aperto”.

“Le nostre sollecitazioni sono state utili, ma serve un atto di indirizzo chiaro. Troppe serrande ancora abbassate, io quei soldi li avrei messi su una vera riqualificazione strutturale e commerciale” le parole della consigliera, Carmela Ventra. “L'assessore è stato di parola. Non sarà sufficiente, ma è un buon inizio per restituire dignità a un luogo simbolico per il quartiere” ha replicato il neo consigliere dei Moderati, Luigi Borelli.

Idea co-working

Per il futuro, intanto, non mancano le proposte. “Occorre aprire uno spazio di coworking, perché il nodo vero è riattivare i locali chiusi e renderli attrattivi per nuovi operatori” così il consigliere M5s, Pasquale Frisina. Qualche dubbio per il consigliere M5s, Luigi Martina. “Che tipo di lavori verranno fatti? C’è un progetto concreto? E cosa si sta facendo per attrarre nuovi commercianti?”. Mentre per Deborah Montalbano (Sinistra in Comune) "per tre anni con l’assessore si è parlato di tutt’altro, voglio proprio vedere cosa succederà in concreto".

"Finalmente si parte"

In prima linea c’è anche chi, ogni giorno, vive "Le Verbene". Come Marisa, storica commerciante del mercato, che conferma: “Il Comune ci ha detto che si parte a luglio. È un buon segnale, anche se manca ancora qualche passaggio. Speriamo che sia davvero l’inizio di un cambiamento”. A spegnere i dubbi dei consiglieri di opposizione ci ha pensato il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti. “L'assessore Chiavarino ha fatto il possibile in una situazione complessa. Ora serve continuità e visione per rendere "Le Verbene" un centro vivo e attrattivo. Noi tutti siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta”.