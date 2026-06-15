Torino, famiglia con tre bimbi (di cui un disabile) rischia lo sfratto: la storia di Soukaina

Dopo tre anni in un alloggio di Madonna di Campagna, rischia di trovarsi dall'oggi al domani in strada senza una casa, con tre figli piccoli di cui uno con disabilità. È la storia di Soukaina, che questo pomeriggio ha partecipato a un presidio contro gli sfratti promosso da Potere al Popolo davanti al Comune di Torino.
La storia
Tre anni fa la donna abitava con la sua famiglia a Biella, poi la decisione di trasferirsi in un appartamento nella Circoscrizione 5. Soukaina lavora, ma al momento è in maternità perché a gennaio è diventata mamma per la terza volta, dopo un bimbo di 5 anni e uno di 10.
Da inizio anno il nucleo familiare ha ricevuto diversi avvisi di sgombero, rinviati a volte di qualche settimana o di un mese visto anche la presenza di minori. Lo scorso 20 aprile è arrivata la doccia gelata: lo sfratto in base all'articolo 610, in cui non c'è una data. Per questo Soukaina e la sua famiglia possono essere cacciati di casa in qualsiasi momento.
"Io e i miei figli - spiega - non viviamo più bene. Sono venute diverse volte le forze dell'ordine ed i Carabinieri: hanno chiesto quanti siamo in casa e chi ha patologie". La donna ha già parlato con i Servizi Sociali della Città e con Abitare: ha scritto anche all'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. Soukaina è in lista d'attesa per una casa popolare, con un punteggio anche alto (19 punti), ma sinora nulla si è mosso.
"Bloccati in casa"
"Non può uscire di casa - spiega Potere al Popolo - per portare i bimbi a scuola perché potrebbero essere sfrattati mentre sono fuori casa. Vivono una condizione di ansia e paura costante. Chiediamo che il Comune, come aveva annunciato, blocchi gli sfratti in generale. Ma soprattutto quelli fatti in base all'articolo 610, in presenza di una famiglia con minori".
Solo negli ultimi mesi, in base a quest'ultima normativa, sono stati cacciati in strada tre nuclei con bambini e un anziano con invalidità. "Da un lato - aggiunge la formazione politica - non si danno alternative perché le casa popolari rimangono vuote, mentre dall' altro si difendono palazzinari con case in affitto a prezzi folli".
"Mettere una famiglia con minori per strada non è degno di un stato civile. Torino è una delle città con più sfratti in Italia" conclude Potere al Popolo.