Circoscrizione 5, Canino lascia i Moderati e torna in maggioranza

Nuovo cambio di gruppo nella Circoscrizione 5. Antonio Canino ha infatti lasciato i Moderati, per aderire al Gruppo Misto di maggioranza. Un ritorno al recente passato per lo stesso consigliere.
Il ritorno nel Gruppo Misto
La scelta di Canino riporta infatti le lancette indietro di poco più di un anno. Già nel 2025 il consigliere sedeva nel Gruppo Misto di maggioranza, dopo aver lasciato Forza Italia. Il 30 maggio dello scorso anno era però arrivato un nuovo cambio di collocazione politica con l'adesione ai Moderati, scelta che lo aveva portato tra i banchi dell'opposizione.
Oggi il percorso si compie in senso inverso, con il ritorno nel Gruppo Misto che sostiene l'attuale maggioranza della Circoscrizione 5.
Con questa uscita i Moderati tornano ad essere rapprsentati dal solo Alessandro Speranza. E' infatti noto anche il passaggio di Luigi Borelli al Gruppo Misto di Minoranza.