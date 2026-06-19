Prosegue il recupero dell'ex Manifattura Tabacchi: via libera alle demolizioni

Prosegue il percorso di recupero dell’Ex Manifattura Tabacchi di corso Regio Parco, destinata a diventare un nuovo polo per la cultura, la formazione e la ricerca.

Al via le demolizioni

Nell'ambito del progetto di riqualificazione, verranno demolite alcune porzioni dell'ex sito produttivo. Dopo il via libera della Giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, ora il provvedimento sarà sottoposto al Consiglio Comunale.

Nel dettaglio saranno smantellati solo quegli edifici non tutelati da vincoli storici, privi di pregio architettonico e in condizioni di degrado. Questa fase preliminare è necessaria per garantire la sicurezza dell’area, rimuovere le strutture ammalorate e consentire l’avvio della bonifica.

Polo universitario e archivistico

Le demolizioni apriranno la strada alla realizzazione del futuro polo universitario e archivistico, con spazi per la formazione avanzata, residenze per studenti e strutture dedicate alla ricerca e alla conservazione documentale.

Gli edifici di valore storico non saranno interessati dagli interventi e resteranno integralmente conservati. Il progetto ha già ottenuto il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.