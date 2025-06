Bici sotto un tram in piazza Castello, deviata la linea 15

Una bicicletta è finita sotto le rotaie di un tram della linea 15 del Gtt, forse mentre stava attraversando la strada in direzione piazza Castello. E' accaduto questa mattina, venerdì 20 gennaio 2025.

Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni della persona che conduceva la bici. Sul posto è intervenuta l'ambulanza per soccorrere il ciclista.

Nel frattempo la linea 15 è stata deviata in entrambe le direzioni. Direzione Coriolano: da via XX settembre per corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio percorso regolare. Direzione Brissogne. da corso Regina Margherita deviata per via Milano, via San Tommaso percorso regolare.