Vannacci procede verso la costruzione della sezione pinerolese di Futuro Nazionale

Dopo il battesimo romano dello scorso fine settimana, Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, si sta organizzando a livello territoriale.

Nei prossimi giorni, dal Regionale e dal Provinciale dovrebbero arrivare le nomine dei coordinatori delle sezioni locali, tra cui quella di Pinerolo. Tutti gli indizi sembrano portare all’ex vicecommissario della Lega Gianluca D’Aloia, che è stato fondatore del primo Team Vannacci del Piemonte. D’Aloia intanto ha già ricevuto un incarico importante: rappresenterà il Torinese nell’Assemblea Nazionale. “Dovrò raccogliere e portare le istanze e le problematiche del territorio agli organi centrali per valutare proposte e soluzioni” sintetizza il pinerolese.

In città, però, non è l’unico seguace del generale. Poche settimane prima del congresso costituente di Roma è nato un secondo Comitato locale, guidato dal geometra Enoc Elia.

In totale i tesserati che dovrebbero confluire nella futura sezione sono un centinaio, una settantina quelli del gruppo di D’Aloia. Al momento l’orientamento del leader nazionale è creare sezioni unitarie a livello territoriale, senza cancellare i comitati/team, consentendo quindi di continuare a svolgere attività culturali e politiche. Con la nomina del coordinatore pinerolese arriverà anche la definizione dei confini del suo operato, che non dovrebbero limitarsi alla città, ma inglobare anche valli e pianura. Inoltre nei prossimi mesi si capirà la posizione che verrà tenuta dal partito in vista della tornata di elezioni comunali del prossimo anno, tra cui Pinerolo: non è da escludere che sia una corsa in solitaria per misurare il proprio peso elettorale.