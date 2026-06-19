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Politica | 19 giugno 2026, 10:00

Vannacci procede verso la costruzione della sezione pinerolese di Futuro Nazionale

Mentre si attende la nomina del coordinatore, Gianluca D’Aloia entra nell’Assemblea nazionale

Da sinistra D’Aloia ed Elia al congresso costituente di Roma

Da sinistra D’Aloia ed Elia al congresso costituente di Roma

Dopo il battesimo romano dello scorso fine settimana, Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, si sta organizzando a livello territoriale.
Nei prossimi giorni, dal Regionale e dal Provinciale dovrebbero arrivare le nomine dei coordinatori delle sezioni locali, tra cui quella di Pinerolo. Tutti gli indizi sembrano portare all’ex vicecommissario della Lega Gianluca D’Aloia, che è stato fondatore del primo Team Vannacci del Piemonte. D’Aloia intanto ha già ricevuto un incarico importante: rappresenterà il Torinese nell’Assemblea Nazionale. “Dovrò raccogliere e portare le istanze e le problematiche del territorio agli organi centrali per valutare proposte e soluzioni” sintetizza il pinerolese.

In città, però, non è l’unico seguace del generale. Poche settimane prima del congresso costituente di Roma è nato un secondo Comitato locale, guidato dal geometra Enoc Elia.

In totale i tesserati che dovrebbero confluire nella futura sezione sono un centinaio, una settantina quelli del gruppo di D’Aloia. Al momento l’orientamento del leader nazionale è creare sezioni unitarie a livello territoriale, senza cancellare i comitati/team, consentendo quindi di continuare a svolgere attività culturali e politiche. Con la nomina del coordinatore pinerolese arriverà anche la definizione dei confini del suo operato, che non dovrebbero limitarsi alla città, ma inglobare anche valli e pianura. Inoltre nei prossimi mesi si capirà la posizione che verrà tenuta dal partito in vista della tornata di elezioni comunali del prossimo anno, tra cui Pinerolo: non è da escludere che sia una corsa in solitaria per misurare il proprio peso elettorale.

Marco Bertello

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