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Eventi | 18 giugno 2026, 09:03

Con la Festa della Musica il via ufficiale dell'estate a Trofarello

Appuntamento sabato 21 giugno in via Piave

La locandina dell'edizione 2026 della manifestazione

La locandina dell'edizione 2026 della manifestazione

Dal 2016 il Ministero della Cultura ha istituito il 21 giugno come Festa della Musica, una giornata nazionale dedicata alla cultura, alla partecipazione e alla valorizzazione dei luoghi del nostro Paese. In tutta Italia, parchi, musei, ospedali, carceri, ambasciate, biblioteche e spazi pubblici si trasformano in palcoscenici aperti, dando vita a un grande evento collettivo che celebra la musica come strumento di incontro e condivisione.

Il 21 giugno appuntamento in via Piave

Anche Trofarello aderisce a questa ricorrenza, che negli anni è diventata un appuntamento atteso dalla comunità. Per l’edizione 2026 è stata scelta una location unica: via Piave, di fronte alla Chiesa di Santa Croce, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità culturale della città.

Il Vice Sindaco Giorgio Miletto, organizzatore da anni della Festa della Musica a Trofarello, dichiara che questa iniziativa rappresenta "un momento importante per la nostra comunità. È un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme gli spazi della città. Quest’anno abbiamo scelto di concentrare l’evento in un’unica location, davanti alla Chiesa di Santa Croce, per offrire un punto di riferimento chiaro e accogliente. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare domenica 21 giugno, dalle ore 18 alle ore 24, per condividere una serata dedicata alla musica e alla socialità".

Miletto poi aggiunge: "La Festa della Musica è un evento che unisce l’Italia intera e permette anche ai Comuni come il nostro di valorizzare il proprio patrimonio culturale. Sarà un momento aperto a tutti, pensato per vivere insieme il primo giorno d’estate nel cuore di Trofarello".

Il via ufficiale dell'estate a Trofarello

La scelta di una location unica permette di creare un’atmosfera più raccolta e partecipata, in linea con lo spirito nazionale della Festa della Musica: portare la musica tra le persone, nei luoghi della quotidianità, rendendo la cultura accessibile e condivisa. L’Amministrazione invita famiglie, giovani, gruppi di amici e appassionati a prendere parte a questa serata che rafforza il senso di comunità e inaugura simbolicamente l’estate trofarellese.

m.d.m.

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