Con la Festa della Musica il via ufficiale dell'estate a Trofarello

Dal 2016 il Ministero della Cultura ha istituito il 21 giugno come Festa della Musica, una giornata nazionale dedicata alla cultura, alla partecipazione e alla valorizzazione dei luoghi del nostro Paese. In tutta Italia, parchi, musei, ospedali, carceri, ambasciate, biblioteche e spazi pubblici si trasformano in palcoscenici aperti, dando vita a un grande evento collettivo che celebra la musica come strumento di incontro e condivisione.

Il 21 giugno appuntamento in via Piave

Anche Trofarello aderisce a questa ricorrenza, che negli anni è diventata un appuntamento atteso dalla comunità. Per l’edizione 2026 è stata scelta una location unica: via Piave, di fronte alla Chiesa di Santa Croce, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità culturale della città.

Il Vice Sindaco Giorgio Miletto, organizzatore da anni della Festa della Musica a Trofarello, dichiara che questa iniziativa rappresenta "un momento importante per la nostra comunità. È un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme gli spazi della città. Quest’anno abbiamo scelto di concentrare l’evento in un’unica location, davanti alla Chiesa di Santa Croce, per offrire un punto di riferimento chiaro e accogliente. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare domenica 21 giugno, dalle ore 18 alle ore 24, per condividere una serata dedicata alla musica e alla socialità".

Miletto poi aggiunge: "La Festa della Musica è un evento che unisce l’Italia intera e permette anche ai Comuni come il nostro di valorizzare il proprio patrimonio culturale. Sarà un momento aperto a tutti, pensato per vivere insieme il primo giorno d’estate nel cuore di Trofarello".

Il via ufficiale dell'estate a Trofarello

La scelta di una location unica permette di creare un’atmosfera più raccolta e partecipata, in linea con lo spirito nazionale della Festa della Musica: portare la musica tra le persone, nei luoghi della quotidianità, rendendo la cultura accessibile e condivisa. L’Amministrazione invita famiglie, giovani, gruppi di amici e appassionati a prendere parte a questa serata che rafforza il senso di comunità e inaugura simbolicamente l’estate trofarellese.