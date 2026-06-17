Doppio Shakespeare per il "Prato inglese" che chiude la stagione dello Stabile al Carignano

Il Teatro Stabile di Torino rinnova anche per questa stagione uno degli appuntamenti più amati dell’estate culturale cittadina: Prato inglese. Sere d’estate con il teatro di William Shakespeare, in programma al Teatro Carignano dal 18 giugno al 12 luglio.

Un progetto che porta i grandi classici shakespeariani in un contesto informale, leggero, immerso nella dimensione estiva, e che quest’anno propone due commedie iconiche: Le allegre comari di Windsor, diretta da Marta Cortellazzo Wiel, e Come vi piace, con la regia di Giulia Odetto. Entrambi gli spettacoli sono tradotti e adattati da Diego Pleuteri.

Due commedie, due mondi

Le due opere scelte attraversano momenti diversi della produzione shakespeariana e offrono al pubblico un doppio sguardo: da un lato, la farsa sociale e la comicità domestica delle borghesi di Windsor; dall'altro, la libertà pastorale e il gioco delle identità nella foresta di Arden.

Sul palco un cast corale composto da Lorenzo Bartoli, Teresa Castello, Christian di Filippo, Matteo Federici, Iacopo Ferro, Jozef Gjura, Celeste Gugliandolo, Anna Manella, Stefania Medri, Marta Pizzigallo, Michele Schiano di Cola, Marcello Spinetta.

Le scene sono firmate da Anna Varaldo, i costumi da Giovanna Fiorentini, le luci da Alessandro Verazzi e Andrea Valentini, il suono da Filippo Conti. Assistenti alla regia Eleonora Bentivoglio e Marcello Spinetta.

Le allegre comari di Windsor: vendetta come antidoto alla noia

Unica commedia di Shakespeare ambientata interamente in Inghilterra, Le allegre comari di Windsor intreccia satira sociale, farsa e ritmo brillante. Al centro, la vendetta orchestrata da Alice Ford e Margaret Page contro l’arrogante Falstaff, che tenta di sedurle con la stessa identica lettera d’amore. Marta Cortellazzo Wiel ambienta la storia nel dopoguerra, in un’Inghilterra borghese appagata e annoiata: "Sono anni in cui si vive un periodo florido e la classe borghese […] non ha alcun bisogno di affermarsi. […] È proprio la noia il motore che spinge Alice Ford e Margaret Page a decidere di vendicarsi del Signor John Falstaff". Il Falstaff di questa versione è un generale millantatore, rimasto dietro una scrivania durante la guerra. In questo microcosmo chiuso e autoreferenziale, spiccano Anne Page e Fenton, giovani che scelgono la fuga come gesto generazionale.

Come vi piace: amore, identità e libertà nella foresta di Arden

Tra amori travolgenti, travestimenti e fughe liberatorie, Come vi piace esplora i temi dell’amore, della libertà e del desiderio. La foresta di Arden diventa un luogo simbolico di rinascita, dove le identità si confondono e i ruoli sociali si sciolgono. Giulia Odetto sceglie di lavorare sulla dimensione sensoriale e metamorfica della foresta: "Nella foresta lo sguardo si smarrisce […] e scopre cosa accade quando la luce, deviando e rimbalzando, rende sfumati i contorni delle cose".

Al centro della sua lettura, l’amicizia-amore tra Celia e Rosalinda, un legame che attraversa trasformazioni e desideri: "Ci sono tantissime forme di amore in questa commedia, e mi piacerebbe che il pubblico si sentisse un po’ più incoraggiato ad essere e amare come gli piace". Il finale, tradizionalmente affidato a un personaggio femminile, diventa occasione per una riflessione contemporanea: "Sento che il bisogno di avere un’ultima parola sia un retaggio da abbandonare. Voglio lasciare la foresta e il palcoscenico in movimento, in divenire".

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

GIUGNO: gio 18, sab 20, mer 21, ven 26 ore 21, dom 28 ore 18, mar 30 ore 21

LUGLIO: gio 2, sab 4, mer 8, ven 10 ore 21, dom 12 ore 18

COME VI PIACE

GIUGNO: ven 19 ore 21, dom ore 18, mar 23, gio 25, sab 27 ore 21

LUGLIO: mer 1, ven 3 ore 21, dom 5 ore 18, mar 7, gio 9, sab 11 ore 21

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, telefono 0115169555 / 800235333, www.teatrostabiletorino.it