Kappa FuturFestival, scattano le chiusure a Parco Dora: cambia la viabilità fino a luglio

Con l'avvicinarsi del Kappa FuturFestival, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate torinese, Parco Dora entra gradualmente nella fase di trasformazione che precede l'evento. Da questa settimana sono infatti partite le prime modifiche alla viabilità interna e all'accessibilità di alcune aree del parco, necessarie per consentire l'allestimento delle strutture che ospiteranno il festival.

A fare il punto della situazione è il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che ha illustrato il calendario delle chiusure e delle successive riaperture, invitando i cittadini a prestare attenzione alle modifiche temporanee che interesseranno una delle aree verdi più frequentate della città.

Prime limitazioni già operative

La prima fase è scattata l'11 giugno con la chiusura dei campi sportivi situati sotto la storica tettoia di Parco Dora, uno degli spazi centrali del festival. Da lunedì scorso, 15 giugno, sono inoltre entrate in vigore ulteriori limitazioni, con la chiusura delle scale di collegamento tra la passerella e il parco, primo passo verso la progressiva occupazione delle aree interessate dagli allestimenti.

Si tratta di interventi programmati che accompagneranno la preparazione dell'evento nelle prossime settimane.

Le chiusure previste a fine giugno

Il calendario prevede un'intensificazione delle operazioni nei giorni successivi.

Dal 22 giugno inizierà infatti lo smontaggio dello Skate Park, mentre dal 25 giugno verranno chiuse ulteriori aree strategiche del parco: l'area cani, la passerella sopraelevata e il parco giochi attrezzato.

Limitazioni che inevitabilmente avranno un impatto sulla quotidianità dei residenti e degli utenti abituali di Parco Dora, ma che l'organizzazione e la Circoscrizione ritengono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività preparatorie.

Percorsi protetti fino al 25 giugno

Per ridurre i disagi ai cittadini, fino a giovedì 25 giugno saranno comunque garantiti percorsi protetti e sicuri per consentire l'attraversamento dell'area verde e mantenere la fruibilità di parte del parco.

L'obiettivo dichiarato è quello di conciliare le esigenze organizzative del festival con quelle dei residenti, limitando per quanto possibile l'impatto delle attività di allestimento sul quartiere.

A luglio le riaperture progressive

Terminata la manifestazione, inizierà la fase di disallestimento e restituzione degli spazi alla cittadinanza.

Dal 15 luglio torneranno accessibili le aree cani del Lotto Mortara e gran parte delle aree sotto la Tettoia, mentre il resto del parco verrà progressivamente liberato nelle settimane successive.

Un'attenzione particolare sarà riservata al roseto, dove potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi di manutenzione sulle isole verdi prima della completa riapertura.

Il nodo Skate Park

Tra gli spazi che potrebbero richiedere tempi più lunghi figura lo Skate Park. L'area verrà infatti rimontata al termine dell'evento, ma la riapertura al pubblico sarà subordinata alle procedure tecniche di certificazione e collaudo necessarie per garantire la piena sicurezza della struttura.

Una tempistica che dipenderà quindi non soltanto dalla conclusione dei lavori, ma anche dagli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa.

Per informare cittadini e frequentatori del parco, nelle ultime settimane sono stati installati diversi cartelli informativi che riportano le variazioni previste, le chiusure e le tempistiche di riapertura.