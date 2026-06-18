Opera off 2026 debutta con la “Petite Messe Solennelle” di Rossini

La grande musica di Gioachino Rossini approda nei luoghi della città con un appuntamento culturale. Venerdì 19 giugno alle ore 21 la chiesa del Sacro Cuore di Maria, in via Ormea 11, ospiterà la “Petite Messe Solennelle”, primo evento del progetto Opera off 2026.
Un’iniziativa che punta a portare l’opera lirica e il repertorio sacro fuori dai teatri tradizionali, avvicinando nuovi pubblici e trasformando gli spazi di quartiere in luoghi di partecipazione culturale aperta.
Il debutto
Il concerto segna l’avvio ufficiale del programma Opera off 2026, un progetto pensato per diffondere la musica colta in contesti non convenzionali, con eventi diffusi sul territorio e ingresso gratuito.
La scelta della “Petite Messe Solennelle” di Rossini non è casuale: si tratta di una delle composizioni più intense del repertorio sacro ottocentesco, capace di unire solennità e dimensione intimista, perfettamente adatta a uno spazio raccolto come quello della chiesa ospitante.
L’iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza con ingresso libero, con l’obiettivo dichiarato di abbattere le barriere economiche e culturali che spesso allontanano il pubblico dalla musica classica.