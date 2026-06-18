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Moncalieri | 18 giugno 2026, 09:49

La magia del cinema protagonista al Bosco del Re di Moncalieri

Domenica 21 giugno MeriggiaRe Sonoro ospita “Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni”, con un omaggio a Ennio Morricone

La magia del cinema protagonista al Bosco del Re di Moncalieri

La magia del cinema protagonista al Bosco del Re di Moncalieri

Nel pomeriggio assolato della scorsa domenica, all’ombra della Casa del Vignolante, un pubblico numeroso ha assistito a Moncalieri al repertorio per archi “classico ma non troppo”, proposto dal Trio Trianon. La rassegna MeriggiaRe Sonoro si conferma, concerto dopo concerto, parte fondamentale del piano di rigenerazione urbana e ambientale che vede nel Bosco del Re un’area verde vocata a polo culturale attivo e di aggregazione sociale.

Terzo appuntamento di 'MeriggiaRe Sonoro'

Il terzo appuntamento, che fa parte del ricco programma estivo di eventi organizzato dalla Città del Proclama, sarà domenica 21 giugno, a partire dalle ore 17, con “Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni” con il maestro Andrea Albertini (Pianoforte), Angelica Depaoli e Max di Lullo (Voci soliste). 

Siamo molto felici della collaborazione con la Città di Moncalieri e in particolare con l’Assessora Antonella Parigi. Il successo di MeriggiaRe Sonoro si misura dalla qualità della musica e dalla partecipazione del pubblico – afferma Carmen Ditto, presidente della Fondazione Matrice ETS - ma anche dalla magia del luogo vissuta dalle persone sistemate sulle sedie o sulle copertine adagiate sull’erba. Si respira davvero un’atmosfera rilassata che fa bene allo spirito”.

L’area concerti è lo spazio esterno della Casa del Vignolante che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, coniugando la bellezza della natura con la grande musica dal vivo. C’è chi arriva passeggiando nel parco entrando dall’ingresso basso in Strada Santa Brigida 3 e chi , a piedi, spingendo passeggini, con i cani al guinzaglio o in bici, preferisce accedere dall’ingresso alto percorrendo la strada esterna. Il consiglio è di dotarsi di scarpe comode e prendersi il tempo per raggiungere la Casa del Vignolante godendosi il percorso.

“Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni” 

Un affascinante viaggio musicale attraverso la magia del Cinema di Hollywood. Fin dalle prime note, il pubblico viene trasportato in un'atmosfera da sogno, da La Bella e la Bestia a classici senza tempo come Moon River (Colazione da Tiffany), My Way, Over the Rainbow (Il mago di Oz), Memory (Cats) e My Heart Will Go On (Titanic). A seguire, interpretazioni davvero toccanti di The Prayer, Il tempo delle Cattedrali (Notre-Dame de Paris) e La Vita è Bella, e in chiusura un sentito omaggio a compositori leggendari, tra i quali Ennio Morricone

Per ulteriori informazioni: https://visitmoncalieri.it/ 

Massimo De Marzi

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