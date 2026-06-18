La magia del cinema protagonista al Bosco del Re di Moncalieri

Nel pomeriggio assolato della scorsa domenica, all’ombra della Casa del Vignolante, un pubblico numeroso ha assistito a Moncalieri al repertorio per archi “classico ma non troppo”, proposto dal Trio Trianon. La rassegna MeriggiaRe Sonoro si conferma, concerto dopo concerto, parte fondamentale del piano di rigenerazione urbana e ambientale che vede nel Bosco del Re un’area verde vocata a polo culturale attivo e di aggregazione sociale.

Terzo appuntamento di 'MeriggiaRe Sonoro'

Il terzo appuntamento, che fa parte del ricco programma estivo di eventi organizzato dalla Città del Proclama, sarà domenica 21 giugno, a partire dalle ore 17, con “Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni” con il maestro Andrea Albertini (Pianoforte), Angelica Depaoli e Max di Lullo (Voci soliste).

“Siamo molto felici della collaborazione con la Città di Moncalieri e in particolare con l’Assessora Antonella Parigi. Il successo di MeriggiaRe Sonoro si misura dalla qualità della musica e dalla partecipazione del pubblico – afferma Carmen Ditto, presidente della Fondazione Matrice ETS - ma anche dalla magia del luogo vissuta dalle persone sistemate sulle sedie o sulle copertine adagiate sull’erba. Si respira davvero un’atmosfera rilassata che fa bene allo spirito”.

L’area concerti è lo spazio esterno della Casa del Vignolante che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, coniugando la bellezza della natura con la grande musica dal vivo. C’è chi arriva passeggiando nel parco entrando dall’ingresso basso in Strada Santa Brigida 3 e chi , a piedi, spingendo passeggini, con i cani al guinzaglio o in bici, preferisce accedere dall’ingresso alto percorrendo la strada esterna. Il consiglio è di dotarsi di scarpe comode e prendersi il tempo per raggiungere la Casa del Vignolante godendosi il percorso.

“Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni”

Un affascinante viaggio musicale attraverso la magia del Cinema di Hollywood. Fin dalle prime note, il pubblico viene trasportato in un'atmosfera da sogno, da La Bella e la Bestia a classici senza tempo come Moon River (Colazione da Tiffany), My Way, Over the Rainbow (Il mago di Oz), Memory (Cats) e My Heart Will Go On (Titanic). A seguire, interpretazioni davvero toccanti di The Prayer, Il tempo delle Cattedrali (Notre-Dame de Paris) e La Vita è Bella, e in chiusura un sentito omaggio a compositori leggendari, tra i quali Ennio Morricone.

Per ulteriori informazioni: https://visitmoncalieri.it/