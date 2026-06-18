Al Polo del ’900 torna la rassegna estiva tra musica, teatro e improvvisazione

Torna al Polo del ’900 Temporale Estivo, la rassegna che ogni estate anima il cortile di Piazzetta Antonicelli con appuntamenti dedicati alla musica, alla socialità, alla cultura e alla sperimentazione.

Dal 25 giugno al 26 luglio, la quarta edizione del progetto porterà al Polo del ’900 un calendario di incontri, jam session, talk, serate danzanti e spettacoli all'insegna dell'improvvisazione, tema scelto per accompagnare l'edizione 2026.

Dal sottotitolo “Improvvisazione al potere”, Temporale Estivo trasformerà ancora una volta il cortile del Polo del ’900 in uno spazio aperto all'incontro e alla partecipazione, dove trascorrere insieme le serate estive tra cultura, convivialità e intrattenimento. E se dovesse piovere davvero, gli appuntamenti si sposteranno negli spazi interni.

Ad aprire rassegna sarà, lunedì 22 giugno alle ore 19, “Ridendo sotto la pioggia. Quando la storia si fa stand-up”, una serata di comicità dedicata alla storia della Repubblica italiana. Insegnanti e studenti di TAC – Tutta un'altra comicità racconteranno, attraverso sketch e battute, alcuni dei momenti più significativi della storia del Paese, dal referendum del 1946 agli anni Novanta, passando per il boom economico e la contestazione studentesca. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini.

Si prosegue giovedì 25 giugno a partire dalle ore 19 con Marmellata Jam, una jam session aperta che riunisce musicisti, poeti, illustratori e performer in un esperimento collettivo di improvvisazione, perfettamente in linea con il tema dell'edizione 2026. Ad anticipare la serata sarà “Ricordare”, performance site-specific a cura di FoolsLab Prisma – laboratorio di ricerca teatrale: una visita guidata dedicata agli archivi e alla memoria del Novecento che si trasforma progressivamente in un'esperienza teatrale popolata da voci, corpi e storie che emergono dagli spazi del Polo del ’900.

