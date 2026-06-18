Dal progetto 10042 a Nichelino fino al palco con Fedez

La storia di un ragazzo che ce l'ha fatta. Che è partito ragazzino da Nichelino ed è arrivato a coronare il suo sogno, salendo domenica sullo stesso palco con Fedez e cantando con lui al Collisioni Festival di San Damiano d'Asti.

Da Nichelino la storia di SEVEN J - Sette Gioele

La storia di Seven-J la racconta l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Nichelino Fiodor Verzola. "Una vicenda che mi commuove profondamente, perché ripenso al primo incontro con Giò, quando a 14 anni è venuto a trovarmi in ufficio. Un ragazzino che faticava a guardarmi negli occhi e a stringermi la mano e che mi parlava della sue passioni, dei suoi sogni e di quello che avrebbe voluto fare da grande". Verzola ricorda come da quel momento il ragazzo sia stato "inserito nei nostri percorsi progettuali, nei laboratori musicali della Purple Room, dove ha iniziato a crescere e a formarsi sotto la guida di Zack . E da lì, nel giro di poco tempo, è diventato un fenomeno incontrollabile, riuscendo a calcare ogni tipo di palco, fino ad arrivare a quello con Fedez".

"Ragazzo che ha saputo cogliere l'opportunità"

Verzola ancora stenta a crederci, ripensando a quello che è successo poche sere fa. "Pensare a quel ragazzino che entrava timidamente in ufficio e vederlo oggi su un palco accanto a uno degli artisti più conosciuti d’Italia mi emoziona profondamente perché i nostri progetti servono proprio a questo, a mettere strumenti nelle mani dei giovani, a fornire opportunità di crescita positiva per costruire un presente e un futuro migliore. Gioele ha saputo cogliere quell’opportunità - ha aggiunto l'assessore di Nichelino - e l'ha trasformata non soltanto in una passione, ma in competenze reali. Oggi continua a vivere il progetto 10042 e gli studi della Purple Room aiutando altri giovani come lui a coltivare i propri sogni, restituendo ad altri ciò che lui stesso ha ricevuto".

Inevitabile la conclusione, carica di orgoglio, da parte di Verzola: "Vedere dove è arrivato mi commuove, perché ogni tanto la politica riesce a fare la cosa più importante di tutte, cambiare concretamente la vita di qualcuno. Complimenti Seven-J | Sette Gioele. Te lo sei meritato tutto".