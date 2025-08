Nichelino, paura per un incendio in una palazzina di via Juvarra

Nella prima mattina di oggi, martedì 5 luglio, la Polizia Municipale di Nichelino è intervenuta in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Juvarra, dove si era sviluppato un incendio.

Il pronto intervento di pompieri e Polizia locale

Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza i locali. All'interno erano presenti 4 giovani: svegliati improvvisamente dalle fiamme sono riusciti tutti a mettersi in salvo, scendendo in strada. Per i ragazzi sono state prestate le prime cure sul posto dai sanitari del 118 anch'essi intervenuti sul luogo dell'incendio.

I 4 accompagnati al Santa Croce di Moncalieri

Successivamente i giovani sono stati accompagnati per accertamenti ulteriori al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

In considerazione dei danni provocati dalle fiamme, sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, che effettuato il sopralluogo, hanno dichiarato l’inagibilità dell’alloggio in questione e di parte di quello superiore. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare le cause dell’incendio.