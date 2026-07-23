Ultimi appuntamento a Nichelino con la prima edizione del Sonic Garden

Fino al 31 luglio all'Open Factory serate all'insegna di spettacolo e divertimento

A Nichelino si avvia alla conclusione la prima edizione del Sonic Garden, la rassegna di eventi estivi pensata per regalare ai residenti dell'area sud di Torino momenti di spettacolo e intrattenimento in assenza dei concerti e della musica di Stupinigi Sonic Park.

Fino al 31 luglio il divertimento è di casa all'Open Factory, che già ha ospitato momenti da tutto esaurito con Davide D'Urso, gli appuntamenti di Libri al Balcone e Cinema sotto le stelle. Ecco, di seguito, il calendario degli ultimi appuntamenti.

23 LUGLIO 2026 ore 21:00 - LIVE SHOW SEVEN-J e ZACK MERÌN

INGRESSO LIBERO

Durante l’evento si alterneranno alcuni artisti emergenti in apertura, selezionati da PurpleRoom Music, fino ad arrivare ai live show principali di Seven-J e Zack Merìn.

24 LUGLIO 2026 ore 21:00 - AMAZZONI - STAND UP

INGRESSO LIBERO

AMAZZONI il primo collettivo di comiche tutte ugualmente fuori di senno, composto da Aurora Camilli, Francesca Belmonte, Giulia Pacchioli e Patrizia Emma Scialpi.

30 LUGLIO 2026 ore 21:30 - ROOTS REVELATION - TRIBUTO A BOB MARLEY

INGRESSO LIBERO

Un viaggio nel cuore del reggae, tra le sonorità inconfondibili e i messaggi universali che hanno reso Bob Marley una leggenda della musica mondiale.

31 LUGLIO 2026 ore 21:30 - CINEMA SOTTO LE STELLE - ENCANTO

INGRESSO LIBERO