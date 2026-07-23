Ultimi appuntamento a Nichelino con la prima edizione del Sonic Garden

A Nichelino si avvia alla conclusione la prima edizione del Sonic Garden, la rassegna di eventi estivi pensata per regalare ai residenti dell'area sud di Torino momenti di spettacolo e intrattenimento in assenza dei concerti e della musica di Stupinigi Sonic Park.
Fino al 31 luglio il divertimento è di casa all'Open Factory, che già ha ospitato momenti da tutto esaurito con Davide D'Urso, gli appuntamenti di Libri al Balcone e Cinema sotto le stelle. Ecco, di seguito, il calendario degli ultimi appuntamenti.
23 LUGLIO 2026 ore 21:00 - LIVE SHOW SEVEN-J e ZACK MERÌN
INGRESSO LIBERO
Durante l’evento si alterneranno alcuni artisti emergenti in apertura, selezionati da PurpleRoom Music, fino ad arrivare ai live show principali di Seven-J e Zack Merìn.
24 LUGLIO 2026 ore 21:00 - AMAZZONI - STAND UP
INGRESSO LIBERO
AMAZZONI il primo collettivo di comiche tutte ugualmente fuori di senno, composto da Aurora Camilli, Francesca Belmonte, Giulia Pacchioli e Patrizia Emma Scialpi.
30 LUGLIO 2026 ore 21:30 - ROOTS REVELATION - TRIBUTO A BOB MARLEY
INGRESSO LIBERO
Un viaggio nel cuore del reggae, tra le sonorità inconfondibili e i messaggi universali che hanno reso Bob Marley una leggenda della musica mondiale.
31 LUGLIO 2026 ore 21:30 - CINEMA SOTTO LE STELLE - ENCANTO
INGRESSO LIBERO
Per maggiori informazioni e per le prenotazioni (necessarie in alcune serate) openfactory.space