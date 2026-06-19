Ondata di calore sul Piemonte: fino a 39 gradi e afa in aumento

Il caldo afoso non molla il Piemonte che entra in una fase di stabilità atmosferica prolungata. Un esteso anticiclone sul Mediterraneo garantirà bel tempo diffuso per più giorni, accompagnato però da un progressivo aumento dell’afa e da valori termici che nelle pianure potranno sfiorare i 39 gradi.

Una condizione che, di fatto, riapre il tema della gestione del caldo estivo in città e della tenuta dei servizi e della popolazione più fragile nelle ore centrali della giornata.

Alta pressione e cielo stabile

Da oggi, venerdì 19 giugno, fino a mercoledì 24 il nord ovest sarà interessato da condizioni di alta pressione persistente. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio si svilupperanno nubi cumuliformi soprattutto in prossimità dei rilievi alpini.

Il quadro generale resta quindi stabile, ma con una progressiva accentuazione del caldo e dell’umidità, che renderanno le condizioni percepite sempre più difficili.

Temperature elevate fino a 39 gradi

Le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 35 e i 39 gradi, mentre le minime notturne si manterranno tra i 22 e i 25 gradi. Un contesto che riduce il raffrescamento notturno e aumenta il carico termico sulle città.

Più contenute le condizioni lungo le zone costiere, dove le massime si attesteranno tra i 32 e i 34 gradi, con minime comunque elevate tra i 25 e i 26 gradi.

Instabilità pomeridiana

Nonostante la stabilità generale, non mancheranno fenomeni locali di instabilità. Nel pomeriggio sono attesi temporali di calore soprattutto nelle aree alpine e prealpine, con possibile intensificazione delle raffiche di vento in corrispondenza delle celle temporalesche.

A partire da giovedì 25 giugno, lo scenario meteorologico resterà dominato dall’alta pressione, con una possibile estensione delle aree soggette a temporali pomeridiani di calore.