Rumori e schiamazzi alla Polisportiva, la Circoscrizione 5: “Serve equilibrio tra sport e quiete”

Un sopralluogo sul territorio per raccogliere segnalazioni e verificare le criticità emerse negli ultimi mesi. È quanto avvenuto alla Polisportiva Barriera Lanzo, dove la Circoscrizione 5 ha organizzato una commissione in loco a seguito delle preoccupazioni emerse dai residenti, legate a rumori e disturbo della quiete pubblica.

Il sopralluogo e il confronto con i residenti

Durante la visita ci hanno pensato proprio i cittadini presenti a evidenziare le problematiche legate alla vivibilità dell’area, in particolare nelle ore serali e notturne. Le segnalazioni riguardano schiamazzi e musica ad alto volume in occasione di eventi e feste organizzate nell’impianto dopo le attività sportive. Un quadro che, secondo i residenti, starebbe incidendo sulla tranquillità del quartiere.

“Rispetto delle regole al centro”

Per il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, il sopralluogo rappresenta un passaggio importante di ascolto e verifica diretta.

“Abbiamo voluto essere presenti sul territorio per raccogliere le segnalazioni dei cittadini - ha spiegato -. Il tema riguarda il decoro urbano, la gestione degli spazi e il rispetto delle regole di convivenza. È fondamentale trovare un equilibrio tra le attività della polisportiva e il diritto alla quiete dei residenti”.

Sulla stessa linea anche la coordinatrice allo Sport, Silvia Acquaro, che ha sottolineato il valore sociale dell’impianto sportivo, pur richiamando la necessità di una gestione attenta degli eventi collaterali. “Lo sport è aggregazione, inclusione e socialità - ha dichiarato -, ma proprio per questo deve essere organizzato nel rispetto del contesto in cui si inserisce. Le segnalazioni dei cittadini meritano attenzione e risposte concrete”.

Il confronto con la polisportiva

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il presidente della Polisportiva Barriera Lanzo, che ha espresso la disponibilità a valutare soluzioni per ridurre l’impatto acustico delle attività serali, attraverso accorgimenti organizzativi e una diversa gestione degli eventi. Un impegno accolto dalla Circoscrizione, che ha però ribadito la necessità di monitorare nel tempo l’efficacia delle misure.

“La partita non è chiusa - hanno sottolineato Tassone e Acquaro -, continueremo a seguire la situazione per garantire che gli impegni presi trovino effettiva applicazione”.