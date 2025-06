Vallette e Lucento al centro con "Voci di Quartiere": mappe e idee a confronto per la Torino che verrà

La Biblioteca Cognasso di corso Cincinnato 115 ha ospitato l’evento "Voci di Quartiere", un incontro dedicato ai territori di Vallette e Lucento che ha messo a confronto i residenti con l'amministrazione locale.

A prenderne parte all'incontro è stato infatti l’assessore comunale alle Periferie Paolo Mazzoleni, intervenuto per ascoltare, raccontare e confrontarsi con i cittadini sulle trasformazioni in corso e quelle ancora da realizzare nei quartieri nord di Torino e, in particolare, per presentare i lavori che stanno interessando la realizzazione del nuovo piano regolatore della città: un progetto da oltre 3miliardi e mezzo di euro.

L'appuntamento, organizzato da Urban Lab con la collaborazione della Città di Torino, ha visto l'alternarsi di testimonianze, progetti sociali e interventi istituzionali, dando spazio alle realtà locali che ogni giorno operano sul territorio: associazioni, gruppi informali, operatori culturali, ma anche semplici residenti che hanno scelto di raccontare le storie della loro comunità.

Le modalità dell'evento hanno permesso al pubblico di rispondere, tramite la piattaforma di Urban Lab , ad alcune domande mirate sulle due aree, indicando temi rilevanti. L’obiettivo è stato infatti quello di raccogliere, attraverso le risposte dei residenti e dei partecipanti, i luoghi ritenuti significativi, utili e maggiormente vissuti nei vari quartieri. Successivamente, dopo la parte politica dell'incontro con la presentazione del nuovo piano regolatore, i presenti hanno lavorato su due mappe raffiguranti i quartieri Lucento e Vallette, al cui interno sono stati inseriti gli aspetti principali delle zone in relazione al giorno e alla notte.

"La città ha deciso di fare un nuovo piano regolatore, uno strumento che serve appunto ad amministrare la crescita e lo sviluppo di Torino – ha spiegato l'assessore Mazzoleni –. Ma per realizzare questo progetto dobbiamo avere l'idea di dove vogliamo andare, proprio per questo motivo abbiamo voluto passare attraverso un percorso con i cittadini, realizzato tramite 'Voci di Quartiere'. Dopo i primi incontri con le realtà locali siamo andati a parlare anche con i residenti, scelta che ci ha permesso di affinare tante idee, tra cui il tema dell'identità dei quartieri che abbiamo notato essere molto sentito dai residenti".

Dopo l'intervento dell'assessore, il pubblico ha lavorato direttamente sopra le due mappe e, contemporaneamente, i presenti hanno avuto l'opportunità di scambiare tramite un faccia a faccia due parole con l'assessore. Sono stati diversi i punti emersi, tra cui: la scarsa presenza dei giovani a questo tipo di appuntamenti, alcuni dubbi sulla visione della città riguardo al nuovo piano regolatore e i classici problemi legati alla sicurezza e alla vivibilità.

"L'incontro è organizzato bene ed è rapido – spiegano Luca Toscano e Lucrezia Fontana di 'RiGenerAzione', progetto sociale nel quartiere Vallette –. I dati emersi sono spiegati bene ed è davvero interessante questo metodo partecipativo proposto, anche se tra il pubblico manca un po di gioventù perchè forse questi incontri andrebbero spiegati meglio al pubblico. Noi stiamo facendo un progetto di rigenerazione urbana legato alla mobilità, in cui cerchiamo di realizzare un lavoro di segnaletica partecipata capendo, insieme ai residenti, dove collocare segnaletica di natura informativa riguardo a eventi e spazi di aggregazione del quartiere".

"Il resoconto iniziale dell'incontro è abbastanza condivisibile, infatti emerse le principali problematiche come la sicurezza o la manutenzione delle strade, che però risulta un po sottovalutata dalla presentazione del nuovo piano – spiega il presidente del circolo Aquilone di Lega Ambiente a Vallette, Armando Monticone –. Ci sono dunque un po di dubbi perchè ci sembra una visione sviluppista della città, ma Torino continua a perdere abitanti e ha bisogno di gestire meglio quello che ha non di aggiungere. Condivido invece la scelta di non realizzare nuovi spazi nel tema industriale, permettendo così di riutilizzare le aree già presenti, come per il caso delle aziende dismesse".

"Voci di Quartiere" si inserisce quindi in un ciclo di appuntamenti itineranti che puntano a valorizzare le periferie torinesi attraverso il dialogo diretto con gli abitanti. E ieri sera, alle Vallette, anche se con qualche dubbio, quel dialogo è stato partecipato e vissuto dai residenti: i veri protagonisti di Vallette e Lucento.