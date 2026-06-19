Dialoghi sul lavoro, una mattinata dedicata a occupazione e orientamento

Sabato 20 giugno, dalle 9.30 alle 13, presso la sala del Consiglio della Circoscrizione 3 (corso Peschiera 193), si terrà “Dialoghi sul Lavoro”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza dedicata all’orientamento professionale, alla formazione, all’occupazione e all’autoimprenditorialità.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione concreta di confronto con professionisti, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e realtà impegnate nelle politiche attive del lavoro, fornendo informazioni, strumenti e opportunità a chi è alla ricerca di un impiego, desidera cambiare percorso professionale o intende avviare un’attività imprenditoriale.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del lavoro femminile, delle pari opportunità e delle persistenti disuguaglianze che caratterizzano il mercato del lavoro, a partire dal fenomeno del gender pay gap. Su questi temi interverrà la giornalista, scrittrice e saggista Elena Commessatti con una riflessione dal titolo “Donne e lavoro: una storia di riscatto”.

Nel corso della mattinata saranno inoltre affrontati temi quali la situazione occupazionale della Città di Torino, le politiche attive del lavoro, l’orientamento professionale, l’accompagnamento alla ricerca di un impiego, l’autoimprenditorialità e l’imprenditoria femminile.

Parteciperanno rappresentanti della Città di Torino, dei Poli dell’Occupabilità, di Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte Nord, InforcoopEcipa e della cooperativa sociale Motiva, realtà che quotidianamente operano a sostegno dell’inserimento lavorativo, della formazione professionale e dello sviluppo d’impresa.

Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico e al confronto diretto con i relatori, nella convinzione che il dialogo rappresenti uno strumento fondamentale per costruire percorsi di crescita personale e professionale.

"La Circoscrizione vuole essere sempre più un punto di riferimento per i cittadini, capace di favorire l’incontro tra persone, competenze e opportunità. Dialoghi sul Lavoro nasce proprio con questa finalità: mettere a disposizione informazioni, relazioni e strumenti utili per affrontare le sfide del mondo del lavoro contemporaneo" dichiarano la presidente Francesca Troise e il vicepresidente Francesco Aglieri Rinella.