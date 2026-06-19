Punch PowerTrain Psa si fonde dentro Stellantis Europe: a Mirafiori 308 lavoratori "cambiano maglia"

Fusione in corso, all'interno di Stellantis. E "cambio di maglia" per oltre trecento dipendenti che andranno a rimpolpare le file della Meccanica di Mirafiori. Succede a seguito della fusione per incorporazione di Punch PowerTrain PSA E‑transmissions Assembly Italy S.r.l all'interno di Stellantis Europe.

A seguito di questa operazione, insomma, l'ex PPETI sarà integrata all'interno dell'organizzazione di Mirafiori Meccanica come ambito produttivo affiancato a quelli storici. Sono coinvolti in tutto 308 dipendenti, di cui 30 impiegati e 19 quadri (dipendenti della società PPETI). "I rapporti proseguono senza soluzione di continuità sotto Stellantis Europe - spiega Igor Albera, della segreteria di Fim Cisl Torino e Canavese e referende per il settore automotive -. Dal 1 Luglio 308 lavoratori dipendenti della Carrozzeria, finora in distacco presso lo stabilimento che produce EDCT (il cambio elettrificato), diventeranno così dipendenti della Mirafiori Meccanica nella sua nuova veste . Successivamente saranno valutate le gestioni su trasferte e altri prestiti".



Il numero totale dei dipendenti del nuovo "Polo Produttivo Meccanico" si innalza fino ad arrivare poco al di sotto delle 1000 unità. "Una grande realtà che assume rilevanza ancora maggiore nel panorama dell'area torinese di Stellantis. Sintomo della mutazione in corso a seguito delle nuove esigenze produttive", dice ancora Albera.