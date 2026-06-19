Moncalieri, cambio della guardia al vertice del Lions Club Castello

Cambio della guardia a Moncalieri al vertice del Lions Club Castello. Dopo un anno di presidenza Pier Bellagamba lascia l’incarico ad Antonio Famà, cinquantenne manager nel settore informatico. Il passaggio delle consegne è avvenuto nei giorni scorsi, in una serata che ha visto la premiazione della decana e fondatrice Jeannette Miletto.

Il nuovo direttivo

Con Famà sono stati nominati vice Roberto Fiumara ed Emanuele Marcelli, mentre sono stati confermati Paola Avesani (segretaria) e Alessandro Miletto (tesoriere).

"Preferisco fare piuttosto che apparire o fare chiacchiere sterili. Mi sembra di poter affermare che da momenti dolorosi o tristi, che si sono presentati durante il mio cammino, sia riuscito a tramettere qualcosa di me, qualcosa di buono alle persone, demolendo il muro dei pregiudizi anagrafici sociali e caratteriali, ad arrivare oggi alla guida del Lions Club Moncalieri Castello", ha dichiarato il neo presidente, ricordando di come si sia avvicinato ai Lions grazie a Francesco Nazzaro, membro storico del club che ha ricoperto e ricopre alte cariche.

I prossimi impegni

"Continuerò a portare avanti i service storici del club che si rivolgono soprattutto ai bambini e ai giovani in età scolare", ha aggiunto Famà, ricordando in particolare i temi legati a vista e prevenzione, la minaccia che può presentare Internet se non ben conosciuto, affettività e sessualità, alimentazione, diversità, sicurezza in auto. "Ma anche service rivolti a chi è stato meno fortunato di noi: cane guida per i ciechi, arti artificiali robotizzati. E a settembre ne presenteremo e voteremo altri".

"Mi rivedo molto nel motto storico dei Lions “We Serve” (Serviamo): anche se lo so, ho bisogno di credere che serviamo", ha concluso Famà.